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Дожди и грозы. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе
28.09.2020 09:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Бресте будет ненастной. Погодный сервис
В понедельник будет переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до +19°С.
Во вторник будет облачно, возможен небольшой дождь. Вероятно, будет гроза, сообщает
В среду небо опять затянет тучами, ожидаются кратковременные дожди и +16°С.
На четверг передают переменную облачность, возможны дожди и грозы. Воздух прогреется до +17°С.
Конец рабочей недели будет облачным с прояснениями. Вероятность осадков в пятницу составляет 55%. Столбик термометра поднимется до +16°С.
Хорошей рабочей недели, друзья!
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Новая рабочая неделя в Бресте будет ненастной. Обещают дожди, грозы и похолодание.
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