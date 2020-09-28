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Дожди и грозы. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

28.09.2020 09:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте будет ненастной. Погодный сервис AccuWeather обещает дожди, грозы и похолодание.


В понедельник будет переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до +19°С.

Во вторник будет облачно, возможен небольшой дождь. Вероятно, будет гроза, сообщает pogoda.by. Столбик термометра поднимется до 17 °C.

В среду небо опять затянет тучами, ожидаются кратковременные дожди и +16°С.

На четверг передают переменную облачность, возможны дожди и грозы. Воздух прогреется до +17°С.

Конец рабочей недели будет облачным с прояснениями. Вероятность осадков в пятницу составляет 55%. Столбик термометра поднимется до +16°С.

Хорошей рабочей недели, друзья!

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Теги: Брест
 
 
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Новая рабочая неделя в Бресте будет ненастной. Обещают дожди, грозы и похолодание.
 
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