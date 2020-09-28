В Барановичах - задержания, в Кобрине и Жабинке - шествия. Как прошли акции протеста на Брестчине

Источник материала: Tut.by

27 сентября акции протеста прошли в Барановичах, Кобрине, Жабинке, Ивацевичах, Пружанах, Пинске и даже агрогородке Ленинский.



Протест в Барановичах

В Барановичах люди стали собираться около 14.00 на площади Ленина, пишет Intex-press . Примерно в 15.00 возле памятника Ленину задержали двоих молодых парней.



Протест в Барановичах. Фото: Intex-press

Люди стали собираться возле магазина «Сапфир». К ним подъехали автозаки и автобусы. Силовики окружили небольшую группу горожан, всех протестующих задержали. Автомобили правоохранителей заехали прямо на тротуар. В общей сложности на акцию протеста вышло около сотни человек.



Ивацевичи. Фото: «Першы Рэгіён»

В Ивацевичах на площади собралось чуть более десятка местных жителей, пишет портал «Першы Рэгіён» . Люди не выстраивались в цепочку, как обычно, а стояли и общались у фонтана. Через некоторое время приехали сотрудники милиции, сфотографировали присутствующих и предложили разойтись, иначе, мол, составят протоколы. Вскоре люди разошлись.



Пружаны. Фото: «Першы Рэгіён»

В Пружанах протестующих собралось больше, чем в Ивацевичах. Пружанцы прошли по городу, зашли в кафе, где поели пирожных, а у входа в это время дежурили сотрудники милиции в машине, сообщает «Першы Рэгіён» .



Кобрин. Фото из открытых источников

В Кобрине протестующие восьмое воскресенье подряд вышли на марш солидарности, пишет Kobrincity .



Жабинка. Фото: belsat.eu

Также люди вышли в Жабинке, а в агрогородке Ленинский несколько демонстрантов стояли с флагами на трассе М1.



Ленинский. Фото: скриншот видео

В Пинске на улице Ленина у скульптуры полешука, где в последнее время собирались участники мирных протестов, к 14.00 были лишь редкие прохожие, пишет «Медиа-Полесье» . Примерно через полчаса у композиции собралось человек 10−15. Они стояли небольшими группками и мирно общались. Никаких лозунгов не выкрикивали. А в лесу под Пинском прошла театрализованная инаугурация, сообщает группа «Па-першае, я з Пінска» . Церемонию провели несколько человек с бело-красно-белыми флагами.



Фото: «Па-першае, я з Пінска»

Как прошел 50-й день протестов в Бресте, можно посмотреть здесь .