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В Барановичах - задержания, в Кобрине и Жабинке - шествия. Как прошли акции протеста на Брестчине

28.09.2020 09:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 сентября акции протеста прошли в Барановичах, Кобрине, Жабинке, Ивацевичах, Пружанах, Пинске и даже агрогородке Ленинский.


Протест в Барановичах

В Барановичах люди стали собираться около 14.00 на площади Ленина, пишет Intex-press. Примерно в 15.00 возле памятника Ленину задержали двоих молодых парней.


Протест в Барановичах. Фото: Intex-press

Люди стали собираться возле магазина «Сапфир». К ним подъехали автозаки и автобусы. Силовики окружили небольшую группу горожан, всех протестующих задержали. Автомобили правоохранителей заехали прямо на тротуар. В общей сложности на акцию протеста вышло около сотни человек.


Ивацевичи. Фото: «Першы Рэгіён»

В Ивацевичах на площади собралось чуть более десятка местных жителей, пишет портал «Першы Рэгіён». Люди не выстраивались в цепочку, как обычно, а стояли и общались у фонтана. Через некоторое время приехали сотрудники милиции, сфотографировали присутствующих и предложили разойтись, иначе, мол, составят протоколы. Вскоре люди разошлись.


Пружаны. Фото: «Першы Рэгіён»

В Пружанах протестующих собралось больше, чем в Ивацевичах. Пружанцы прошли по городу, зашли в кафе, где поели пирожных, а у входа в это время дежурили сотрудники милиции в машине, сообщает «Першы Рэгіён».


Кобрин. Фото из открытых источников

В Кобрине протестующие восьмое воскресенье подряд вышли на марш солидарности, пишет Kobrincity.


Жабинка. Фото: belsat.eu

Также люди вышли в Жабинке, а в агрогородке Ленинский несколько демонстрантов стояли с флагами на трассе М1.


Ленинский. Фото: скриншот видео

В Пинске на улице Ленина у скульптуры полешука, где в последнее время собирались участники мирных протестов, к 14.00 были лишь редкие прохожие, пишет «Медиа-Полесье». Примерно через полчаса у композиции собралось человек 10−15. Они стояли небольшими группками и мирно общались. Никаких лозунгов не выкрикивали. А в лесу под Пинском прошла театрализованная инаугурация, сообщает группа «Па-першае, я з Пінска». Церемонию провели несколько человек с бело-красно-белыми флагами.


Фото: «Па-першае, я з Пінска»

Как прошел 50-й день протестов в Бресте, можно посмотреть здесь.

 
Теги: Брест
 
 
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