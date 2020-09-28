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В Барановичах - задержания, в Кобрине и Жабинке - шествия. Как прошли акции протеста на Брестчине
28.09.2020 09:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
27 сентября акции протеста прошли в Барановичах, Кобрине, Жабинке, Ивацевичах, Пружанах, Пинске и даже агрогородке Ленинский.
В Барановичах люди стали собираться около 14.00 на площади Ленина, пишет
Люди стали собираться возле магазина «Сапфир». К ним подъехали автозаки и автобусы. Силовики окружили небольшую группу горожан, всех протестующих задержали. Автомобили правоохранителей заехали прямо на тротуар. В общей сложности на акцию протеста вышло около сотни человек.
В Ивацевичах на площади собралось чуть более десятка местных жителей, пишет портал
В Пружанах протестующих собралось больше, чем в Ивацевичах. Пружанцы прошли по городу, зашли в кафе, где поели пирожных, а у входа в это время дежурили сотрудники милиции в машине, сообщает
В Кобрине протестующие восьмое воскресенье подряд вышли на марш солидарности, пишет
Также люди вышли в Жабинке, а в агрогородке Ленинский несколько демонстрантов стояли с флагами на трассе М1.
В Пинске на улице Ленина у скульптуры полешука, где в последнее время собирались участники мирных протестов, к 14.00 были лишь редкие прохожие, пишет
Как прошел 50-й день протестов в Бресте, можно посмотреть
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Даже в агрогородке Ленинский вышли на протест.
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