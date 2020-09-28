В Минске идет суд на главредом «Нашай Нiвы» - он ехал забирать жену, а его обвиняют в участии в митинге

Источник материала: Tut.by

28 сентября суд Заводского района рассматривает административное дело в отношении Егора Мартиновича — главного редактора «Нашай Нівы», который до этого был задержан на трое суток в рамках уголовного дела. Ему вменяется правонарушение по статье 23.34 КоАП — «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».



Фото: Любовь Касперович, TUT.BY

Процесс ведет судья Елена Некрасова. Согласно протоколу об административном правонарушении, 11 августа с 2.45 до 3.05 Мартинович находился на проспекте Пушкина, 30, где принял участие в несанкционированном массовом мероприятии — шествии без соответствующего разрешения Мингорисполкома «с целью публичного выражения протеста о порядке проведения выборов, требовал смены власти, хлопал в ладоши».

— Катэгарычна не згодны, — заявил Мартинович на вопрос судьи, согласен ли он с протоколом.

Напомним, повестку в суд Егор Мартинович получил, пока находился на Окрестина в связи с уголовным делом.

— Прыйшла павестка ў суд Завадскога раёна на панядзелак, 28 верасня, у 10.00. У павестцы адзначана, што ў адносінах Ягора вядзецца адміністратыўны працэс — за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу. Гэта можа быць справа па факце ягонага затрымання 11 жніўня, калі спецназаўцы выцягнулі яго з машыны, закінулі ў аўтазак, збілі, ноч трымалі на зямлі каля Завадскога РАУС, а пасля закінулі ў жодзінскую турму. Агулам ён быў затрыманы 2,5 сутак, пасля яго прывезлі на машыне пад МУС на Гарадскі Вал, дзе ў прысутнасці прэс-сакратара Вольгі Чамаданавай перадалі мне і калегам, — написала у себя на странице в Facebook Адарья Гуштын, жена Егора Мартиновича.

Егор Мартинович пропал в ночь с 10 на 11 августа. Он ехал забирать жену после работы. Правоохранительные органы не говорили, где находится Мартинович, получить о нем какую-то информацию было невозможно. Эта ситуация обсуждалась с пресс-службой МВД — в ней обещали разобраться.

Утром 23 сентября с обыском домой к главреду пришли сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) МВД. Позже Егора Мартиновича отвезли на допрос в СК, а затем в изолятор на Окрестина, он был отпущен в субботу, 26 сентября. Сейчас журналист находится в статусе подозреваемого по уголовному делу о клевете в отношении заместителя министра внутренних дел Александра Барсукова, ему запрещен выезд за границу.