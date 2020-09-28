Осень наступает. Погода в Гродно на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Гродно немного похолодает, будет пасмурно, а в некоторые дни — дождливо, обещает pogoda.by.





В понедельник переменная облачность и без осадков. Днем — до +16 °С.

Во вторник переменная облачность. Вечером — пасмурно. Воздух прогреется до +18 °С.

В среду утром и ночью пасмурно, днем — ветрено. Вечером — дождь и гроза. Днем до +18 °С.

В четверг днем — пасмурно и ветрено, вечером — переменная облачность. Днем до +17 °С.

В пятницу сплошная облачность, дождь, днем — гроза. Воздух прогреется до +16 °С.

Хорошей вам недели, друзья!

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