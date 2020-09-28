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Скоростная магистраль может связать Минск и Санкт-Петербург
28.09.2020 10:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Михаил Метцель
VII Форум регионов Беларуси и России проходит 28-29 сентября в онлайн-формате. В ходе мероприятий планируется заключить соглашения с пятью регионами России и подписать несколько десятков контрактов. О значимых проектах в белорусско-российских отношениях рассказал во время форума генеральный секретарь Союзного государства.
Скоростные магистрали
© Sputnik / Виктор Толочко
"Везде отношение к этому проекту положительное. Если он будет реализован, то станет крупнейшим проектом высокоскоростной магистрали на европейском континенте", ― приводит слова Рапоты БЕЛТА.
Собеседник агентства уточнил, что проект в настоящий момент прорабатывается на уровне правительства.
Также в планах значится автострада "Меридиан", которая пройдет из Китая через Казахстан и РФ в Беларусь и далее в Европу.
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Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота рассказал о возможном создании белорусско-российских энергоемких предприятий, новых...
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