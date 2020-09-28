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Скоростная магистраль может связать Минск и Санкт-Петербург

28.09.2020 10:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

© Sputnik / Михаил Метцель
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МИНСК, 28 сен ― Sputnik. Сейчас прорабатывается идея строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург ― Минск ― Варшава ― Гамбург, заявил журналистам в понедельник государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. 

VII Форум регионов Беларуси и России проходит 28-29 сентября в онлайн-формате. В ходе мероприятий планируется заключить соглашения с пятью регионами России и подписать несколько десятков контрактов. О значимых проектах в белорусско-российских отношениях рассказал во время форума генеральный секретарь Союзного государства.

Скоростные магистрали 

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Сейчас из Санкт-Петербурга в Минск поезд идет 13-14 часов, поэтому, по мнению Рапоты, необходимо, как можно быстрее переходить на новый технологический уровень. Постоянный комитет Союзного государства прорабатывает создание высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург ― Минск ― Варшава ― Гамбург протяженностью почти 2,5 тысяч километров. Уже разработана бизнес-модель проекта, проведены консультации в четырех государствах, по территории которых он может пройти.

"Везде отношение к этому проекту положительное. Если он будет реализован, то станет крупнейшим проектом высокоскоростной магистрали на европейском континенте", ― приводит слова Рапоты БЕЛТА.

Собеседник агентства уточнил, что проект в настоящий момент прорабатывается на уровне правительства.

Также в планах значится автострада "Меридиан", которая пройдет из Китая через Казахстан и РФ в Беларусь и далее в Европу.

 
Теги: Минск
 
 
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Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота рассказал о возможном создании белорусско-российских энергоемких предприятий, новых...
 
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