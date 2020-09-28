Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен - Sputnik. Автобусы "Минсктранса" будут выполнять международные рейсы в соотвествии с "зимним" расписанием, об этом пассажиров предупредили на предприятии.

Расписание поменяется в связи с переходом стран Европы на зимнее время. Оно будет действовать с 25 октября текущего года по 27 марта 2021 года.

Так, автобусы по маршруту Минск-Варшава через Барановичи и Брест (без заезда в Тересполь) будут выезжать из Минска от автовокзала "Центральный" ежедневно в 00:10 (вместо 00:30) и в 13:30. Они прибудут на автовокзал в Барановичи в 02:15 и в 15:30, отправятся в рейс в 02:20 и в 15:35. На автовокзал Варшавы автобусы будут прибывать в 08:50 (вместо 09-50) и в 22:30 (вместо 23:30) соответственно. Ежедневные автобусы из Варшавы, выезжающие в 23:00 и 16:30, придут в Минск в 11:30 (вместо 10:30) и 05:35 (вместо 04:35) соответственно.

Автобусы по маршруту Минск-Варшава без заезда в аэропорт "Модлин" будут выезжать из Минска от автовокзала "Центральный" ежедневно в 08:00, а прибывать на автовокзал "Заходний" в Варшаве в 16:05 (вместо 17:05). Автобус из Варшавы с ежедневным отправлением в 12:00 автобус будет приезжать в Минск в 00:55 (вместо 23:55). Рейс из Варшавы без заезда в аэропорт "Модлин" ежедневно будет отправляться в 19:30. Автобус прибудет в Белосток в 22:50, в Минск - в 08:30 (вместо 07:30).

Автобусы по маршруту Минск-Варшава через Барановичи и Брест с ежедневным отправлением из Минска в 19:00 будут в Барановичах в 21:15, в Бресте - в 00:15, а в Варшаве в 04:00 (вместо 05-00).

Автобусы по маршруту Минск-Рига будут ежедневно выезжать из Минска от автовокзала "Центральный" в 22:00, прибывать в Вильнюс в 01:20 вместо 02:20, в Ригу - в 06:00 вместо 07:00. Из Риги ежедневные рейсы планируются в 22:00, автобусы будут прибывать в Минск в 08:00 вместо 07:00.

Также поменяется расписание рейсов по маршруту Минск-Киев. Из Минска автобусы будут отправляться в 19:00 по четвергам, пятницам, субботам, и воскресеньям и в 22:30 - по понедельникам, вторникам, средам. Прибытие в Киев в 05:20 (вместо 06:20) по пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам и в 07:30 (вместо 08:30) - по вторникам, средам, четвергам соответственно.

Из Киева рейсы будут выполняться в 19:00 по пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам и в 21:30 - по вторникам, средам, четвергам. Они приедут в Минск в 07:25 (вместо 06:25) по субботам, воскресеньям, понедельникам, вторникам и в 08:30 (вместо 07:30) - по средам, четвергам, пятницам.

Следить за актуальным расписанием рейсов и всеми изменениями лучше на официальном сайте "Минсктранса".

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