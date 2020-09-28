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Не менее 340 задержанных в воскресенье и суд над главредом «Нашай Нiвы». Что происходит 28 сентября
28.09.2020 11:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье задержано более 340 человек, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». В Минске идет суд над главным редактором «Нашай Нiвы» Егором Мартиновичем. Рассказываем о том, что происходит в Беларуси на 51-й день протестов.
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В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье задержано более 340 человек, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». В Минске идет суд над главным...
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