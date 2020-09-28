Не менее 340 задержанных в воскресенье и суд над главредом «Нашай Нiвы». Что происходит 28 сентября

Источник материала: Tut.by

В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье задержано более 340 человек, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». В Минске идет суд над главным редактором «Нашай Нiвы» Егором Мартиновичем. Рассказываем о том, что происходит в Беларуси на 51-й день протестов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY