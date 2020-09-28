Погода на неделю: начало октября будет теплее обычного

Источник материала: Tut.by

Хотя летнее тепло уступает место типичным сентябрьским температурам, уже смело можно сказать, что первый осенний месяц оказался на 2-3 градуса теплее обычного. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

29 сентября, во вторник, погоду в Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, поэтому во многих регионах обойдется без осадков. Лишь утром и днем по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, кое-где возможны грозы. В ночные и утренние часы местами будут клубиться туманы, ухудшающие видимость до 400-900 метров. Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +3...9°С, по югу +10...12°С, максимальная днем +15...21°С.

30 сентября, в среду, ситуация существенно не изменится. Ожидается переменная облачность. Ночью по югу, утром и днем местами по стране,

а по Гомельской и Брестской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы по югу могут прогреметь грозы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7...13°С, максимальная днем +13...19°С.

В первой пятидневке октября юго-восточные ветры будут поставлять в нашу страну умеренно теплый воздух.

1 октября, в четверг, ожидается переменная облачность. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +6...12°С, максимальная днем +12...17°С.

2-3 октября, в пятницу и в субботу, ожидается переменная облачность. Местами по стране ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7...12°С, максимальная днем +13...20°С.

4 октября, в воскресенье, сохранится переменная облачность. Местами по стране кратковременные дожди. Ветер южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8...15°С, максимальная днем +14...21°С, по югу до +23°С.

Такой температурный фон будет на 4-9 градусов выше климатической нормы для этих чисел октября.