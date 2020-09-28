В Бресте изменят маршруты некоторых троллейбусов

Источник материала: Tut.by

В Бресте планируют изменить троллейбусные маршруты № 5 и № 7, сообщил в своем телеграм-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.



Фото: Брестский горисполком

«Пятерку» продлят до коттеджного поселка Стимово. Осталось завершить работы на участке от улицы Медицинской до Стимово. Специалисты уже установили опоры под контактную сеть троллейбуса и проложили часть кабеля.





Изменение 7-го маршрута позволит напрямую связать юго-западные микрорайоны и Вульку с улицами Московской и Янки Купалы.