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В Бресте изменят маршруты некоторых троллейбусов

28.09.2020 12:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте планируют изменить троллейбусные маршруты № 5 и № 7, сообщил в своем телеграм-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.


Фото: Брестский горисполком

«Пятерку» продлят до коттеджного поселка Стимово. Осталось завершить работы на участке от улицы Медицинской до Стимово. Специалисты уже установили опоры под контактную сеть троллейбуса и проложили часть кабеля.


Изменение 7-го маршрута позволит напрямую связать юго-западные микрорайоны и Вульку с улицами Московской и Янки Купалы.

 
Теги: Брест
 
 
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Например, «пятерку» продлят до коттеджного поселка Стимово.
 
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