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В Бресте изменят маршруты некоторых троллейбусов
28.09.2020 12:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте планируют изменить троллейбусные маршруты № 5 и № 7, сообщил в
«Пятерку» продлят до коттеджного поселка Стимово. Осталось завершить работы на участке от улицы Медицинской до Стимово. Специалисты уже установили опоры под контактную сеть троллейбуса и проложили часть кабеля.
Изменение 7-го маршрута позволит напрямую связать юго-западные микрорайоны и Вульку с улицами Московской и Янки Купалы.
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Например, «пятерку» продлят до коттеджного поселка Стимово.
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