Отменены авиарейсы Минск-Баку-Минск

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен ― Sputnik. После объявления военного положения в Азербайджане были отменены рейсы Минск-Баку-Минск, пишет в понедельник Sputnik Азербайджан .

Власти временно перевели аэропорт Гейдар Алиев на ограниченный режим работы. По этой причине ряд международных рейсов отменены.

Сообщается, что рейсы должна была выполнить белорусская компания "Белавиа". Там Sputnik уточнили, что из-за военного положения отменены рейсы из Минска в Баку 1 и 3 октября, а также из Баку в Минск 2 и 4 октября.

"Будем ли в дальнейшем выполнять рейсы, зависит от развития ситуации в Азербайджане", ― добавили в пресс-службе"Белавиа".

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.

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