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В Минске мужчина угрожал кассиру обменника. Возбуждено уголовное дело за разбой

28.09.2020 13:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 сентября в Минске неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на пункт обмена валюты. Подробности сообщает Следственный комитет.

Днем 24 сентября к одному из обменников во Фрунзенском районе подошел неизвестный мужчина и стал ожидать, когда кассир выйдет на перерыв. Когда кассир вышла из обменника, мужчина стал ей угрожать предметом, который был похож на взрывное устройство. Он требовал отдать ему все деньги из кассы.

Работница банка успела забежать обратно в помещение и нажать тревожную кнопку. После этого мужчина ушел.


Фото: Следственный комитет

Сейчас злоумышленника разыскивают. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 207 (разбой) Уголовного кодекса.

Если вам что-то известно о личности мужчины на фото, об этом можно сообщить в УСК по г. Минску по телефону 8 (017) 389 55 55.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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24 сентября в Минске неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на пункт обмена валюты.
 
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