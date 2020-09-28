Священнику из Гомеля, уже отсидевшему 10 суток, сегодня дали еще 15

Источник материала: Tut.by

Священнику из Гомеля Владимиру Дробышевскому 28 сентября суд дал еще 15 суток — на этот раз за участие в акции протеста 6 сентября.





Сегодня отца Владимира должны были выпустить из гомельского ИВС после 10 суток ареста. Однако родные и близкие, которые встречали священника у изолятора, так и не дождались его : батюшку снова увезли в суд на рассмотрение очередного административного дела.

Около 13.00 судья Александр Мохорев признал священника виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии 6 сентября — и наказал его еще 15 сутками ареста.





13 августа гомельский священник отец Владимир вышел в Гомеле на одиночный пикет. С табличкой «Спынiце гвалт» он несколько часов простоял под окнами Следственного комитета. Позже священника еще видели на массовых мирных акциях протеста.

Владимир двадцать лет служил церкви, но еще в августе говорил, что больше не может терпеть хамство и произвол. Он уволен, но сана не лишен.