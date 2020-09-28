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Священнику из Гомеля, уже отсидевшему 10 суток, сегодня дали еще 15
28.09.2020 13:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Священнику из Гомеля Владимиру Дробышевскому 28 сентября суд дал еще 15 суток — на этот раз за участие в акции протеста 6 сентября.
Сегодня отца Владимира должны были выпустить из гомельского ИВС после 10 суток ареста. Однако родные и близкие, которые встречали священника у изолятора,
Около 13.00 судья Александр Мохорев признал священника виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии 6 сентября — и наказал его еще 15 сутками ареста.
13 августа гомельский священник отец Владимир
Владимир двадцать лет служил церкви, но еще в августе говорил, что больше не может терпеть хамство и произвол. Он уволен, но сана не лишен.
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Сегодня отца Владимира должны были выпустить из гомельского ИВС после 10 суток ареста. Однако родные и близкие, которые встречали священника у изолятора, так и не...
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