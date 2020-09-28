В МВД говорят о снижении числа участников протестных акций, но не называют количество вышедших в Минске

Источник материала: Tut.by

В МВД зафиксировали 22 протестные акции в воскресенье и отметили, что количество их участников «значительно уменьшилось в сравнении с предыдущими выходными», сообщает пресс-служба ведомства.





«Во всех областных центрах, кроме Минска, на протест вышли от 5 до 220 человек. В Могилеве и Гомеле для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на милиционеров пришлось применить спецсредства, а наиболее активные участники были задержаны. Кроме того, за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия, следователями Гомельской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Численность участников акции в Минске в МВД не называют, но отмечают, что за прошедшие сутки на линию 102 столичной милиции поступило несколько сотен звонков от граждан с жалобами на участников несанкционированных массовых мероприятий и с просьбами пресечь их действия.

Всего за прошедшие сутки по стране задержаны свыше 350 человек до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям.