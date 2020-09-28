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Гомельского священника должны были выпустить из ИВС после суток - но снова отправили в суд

28.09.2020 13:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня из гомельского ИВС после 10 суток ареста должны были освободить отца Владимира Дробышевского. Однако родные и близкие, которые встречали священника у изолятора, так и не дождались его: батюшку снова увезли в суд на рассмотрение очередного административного дела.


Фото: Светлана Нарскина

Напомним, 18 сентября священника Владимира Дробышевского Гомеле в милицию вызвали священника, который выступал против насилия">повесткой вызвали в Советский РОВД «для опроса в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс».

В три часа задержанного из РОВД доставили в суд. Там Владимира Дробышевского признали виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии и дали 10 суток ареста.

Сегодня из ИВС его не выпустили, а увезли на очередной суд.

TUT.BY следит за развитием событий.

13 августа гомельский священник отец Владимир вышел в Гомеле на одиночный пикет. С табличкой «Спынiце гвалт» он несколько часов простоял под окнами Следственного комитета. Позже священника еще видели на массовой мирной акции протеста.

Владимир двадцать лет служил церкви, но еще в августе говорил, что больше не может терпеть хамство и произвол. Он уволен, но сана не лишен.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня из гомельского ИВС после 10 суток ареста должны были освободить отца Владимира Дробышевского.
 
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