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50 дней протестов: несколько дней свободы и жесткие задержания. Как Гродно живет после выборов

28.09.2020 14:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Протесты в Беларуси не прекращаются уже 50 дней. В Гродно, как и во многих других городах они начались вечером 9 августа. За прошедшие дни в областном центре было многое: и жесткие задержания, и мирные многотысячные митинги, и песенные флеш-мобы, и выступления на площади Ленина, и женские акции, и забастовки на предприятиях, и разговоры с депутатами, и снова жесткие задержания. TUT.BY вспомнил, как жил город эти 50 дней, и выбрал самые запоминающиеся моменты.


Вечером 9 августа после закрытия избирательных участков на площадь Советскую вышли люди. К 21.30 в центре города появился ОМОН и автозаки. Через несколько минут начались задержания. К этому моменту на площади находилось около 500 человек. Задерживали тогда людей и на площади, и на центральных улицах, и на Старом мосту, и около здания областной филармонии. Все это продолжалось до ночи. Только в РОВД Октябрьского района тогда было доставлено около 200 человек.


10 и 11 августа вечером в Гродно весь старый центр перекрывался. В эти дни на улицы города выходило немного протестующих. Акции протеста были похожи на тренировку силовиков и брутальную зачистку города, так как протестующих было мало, а сотрудников ОМОНа и милиции — много. Не обошлось и без жестких задержаний — как малочисленных участников, так и просто прохожих. Именно в эти дни гродненцы впервые увидели военную технику на городских улицах.

Вечером 11 августа в Гродно произошел инцидент с семьей Череухо. Родители их пятилетняя дочка ехали из одного конца города в другой и они попали в поток сигналящих автомобилей. В какой-то момент, рассказывала мама девочки Инна, впереди них и еще двух стоящих машин появилась военная техника и сотрудники ОМОНа. Через несколько минут в их машине посыпались стекла.

— Впереди нас были Skoda и микроавтобус. Мы растерялись, когда увидели, как военная техника впереди начинает подрезать бус — и тот разворачивается боком. Муж выехал на встречную полосу, чтобы объехать. Но навстречу нам выбежали омоновцы, начали бить машину дубинками — лобовое и боковые стекла, зеркала. После этого сзади в нас въехала военная техника, был сильный удар.

Когда Инна обернулась, ее дочка была в крови.
Автопротесты и жесткие задержания. Что происходило в Гродно вечером и ночью 11 августа


12 августа в Гродно начались женские акции — девушки вышли на проспект Космонавтов с цветами. Так они выступали против насилия в отношении мирно протестующих. К этому моменту стало известно об избиениях задержанных. Вечером этого же дня в городе силовики опять жестко забирали людей.


13 августа на предприятиях Гродно рабочие стали объявлять о забастовках, Гродненский драмтеатр выступил с открытым письмом, где актеры и сотрудники учреждения осудили насилие и потребовали провести новые честные выборы.

В этот же день на встречу с сотрудниками «Химволокна» приехали мэр Гродно Мечислав Гой и начальник УВД Гродненщины Вадим Синявский, который пообещал разобраться с фактами насилия. Вот, что он тогда говорил:

— Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как все остальные, мы такие же белорусы, как и вы, по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно.


13 августа. Сотрудники «Химволокна».

В этот же день в городе прошли акции медиков, которые также выступали против насилия. Вечером по улицам города маршем прошло несколько тысяч человек.


Пятница, 14 августа, в Гродно оказалась долгой и насыщенной событиями: в день вместились и встречи рабочих с властями, и мирные «цепочки солидарности», и общение с председателем горисполкома, большой, многотысячный митинг на площади Ленина, а еще шествие с 70-метровым бело-красно-белым флагом. Большие встречи рабочих проходили на «Гродно Азоте» и гродненском мясокомбинате.


16 августа в Гродно прошли митинг и шествие. И это была, пожалуй, самая большая массовая акция в областном центре за всю историю современной Беларуси. Столько людей на улицы города не выходило никогда. По разным данным, в центре Гродно собралось около 40 тысяч человек. Гродненцы прошли от площади Советской до площади Ленина, где провели митинг и разошлись — чтобы в понедельник вечером собраться снова.


16 августа в Гродно прошел самый большой митинг в новой истории города.

В понедельник, 17 августа, в областном центре на площади Ленина собралось от 15 до 20 тысяч человек. К митингующим выходили депутаты, однако конструктивного диалога, как и на встрече актива с ними днем, не получилось. И одну, и вторую сторону захлестнули эмоции. Днем в Гродно продолжились женские акции протеста: гродненки стояли напротив горисполкома, приходили к зданию тюрьмы на улицу Кирова, десятки человек хаотично выходили в разных микрорайонах Гродно.
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На «Гродно Азоте» прошла встреча коллектива с руководством, такое же собрание прошло на «Гродножилстрое», а вот рабочие «Гроднопромстроя» стали массово жаловаться на давление со стороны руководства, которое, по их словам, пообещало увольнять бастующих. Со своими проблемами строители этой организации пришли и на площадь Ленина.


На одной из встреч на площади гродненцы сформировали свои требования: помимо основных, были и те, которые касались местной власти. Все, что просили люди, власть тогда выполнила — в рамках своих компетенций, конечно: предоставили электричество, разрешили собираться на двух главных площадях города, начали диалог с гродненцами.

Но 18 августа оказалось, что обещанного для аппаратуры электричества из горисполкома для протестующих уже не будет — и пришлось ставить электрогенераторы.
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Не получилось и с общим Советом, который так и не сформировался. Но в последующие дни на площади Ленина также собирались люди.

Но уже 20 августа местные власти объявили площадь «вне закона» — и митинги здесь начали считать несанкционированными мероприятиями.


18 августа Лявон Вольский выступает на площади Ленина в Гродно.

20 августа в Гродно.

22 августа на площади Ленина прошел провластный митинг, на который приехал Александр Лукашенко. Также в этот день Гродненщина узнала, что у нее новый губернатор — Владимир Караник. О том, что Лукашенко говорил на митинге, можно почитать здесь и здесь. Люди провожали его криками «Молодец» и аплодисментами.

В этот же день на площади собрались люди под бело-красно-белыми флагами.


23 августа в Гродно прошел последний митинг, который было возможно проводить на главных площадях — в последующие дни их перегородили. Огражденными они остаются до сих пор.

Воскресный митинг был многолюдным и шумным.



В последующие дни митинги в Гродно неизменно заканчивались задержаниями, на улицах курсировал спецтранспорт силовиков, а шествия становились (кроме 30 августа, когда на улице вышло около 10 тысяч человек) все более скромными.
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В Гродно задерживали рабочих «ГродноАзота», председатель стачкома предприятия Юрий Рововой уехал в Польшу За границу уехал и бывший директор гродненского центрального спортивного комплекса «Неман» Виктор Шумель, который написал открытое письмо председателю Федерации профсоюзов Беларуси и руководителю инициативной группы Александра Лукашенко Михаилу Орде, а потом активно выступал на гродненских митингах.


30 августа гродненцы снова вышли на мирную акцию протеста. Они стартанули с площади около железнодорожного вокзала, прошли маршем до психоневрологического диспансера, где проскандировали «Заберите Сашу». Отсюда большая часть людей дошла до автовокзала. Не обошлось без задержаний: все время акции около протестующих курсировали автобусы с сотрудниками ОМОНа, которые производили точечные задержания. Около автовокзала произошла потасовка между гродненцами и силовиками.

В последний день лета стало известно, что митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича — гражданина Беларуси — белорусские пограничники не пустили в Беларусь без всяких объяснений.

Вечером в этот же день в Гродно собрались около ста человек у входа в Фарный костел Гродно, чтобы совместно прочитать молитву в поддержку митрополита.


Гродненцы снова собрались на улицах города 6 сентября. Мирная акция протеста закончилась брутальным разгоном и задержанием участников шествия, в котором приняло участие несколько тысяч человек. За воскресенье в областном центре были задержаны несколько десятков человек. Некоторые из задержанных после оформления протоколов были отпущены.

По всей Беларуси же на протестах тогда были задержаны более 160 человек.


Шествие 6 сентября в Гродно закончилось жесткими задержаниями.

Гродненцы снова вышли на улицы 13 сентября. И опять были жесткие задержания. Люди прошли от улицы Советской до Горького, где встретились с силовиками. По данным гродненских правозащитников, за то воскресенье в областном центре были задержаны около 100 человек.


13 сентября в Гродно. Силовики на улице Горького.

В воскресенье, 21 августа, в Гродно прошла очередная мирная акция. В ней участвовали около тысячи человек. Полноценного марша не получилось: силовики с двух сторон заблокировали улицу Советскую, где в обед начали собираться люди. Также были закрыты практически все выходы на близлежащие улицы. Колонна двинулась на Большую Троицкую, которую тоже заблокировали. Здесь, на перекрестке с Виленской, начались жесткие задержания.

В этот день были задержаны актеры Гродненского драмтеатра — заслуженный артист Беларуси, 64-летний Сергей Куриленко и его жена Валентина Харитонова. Узнав о задержании своих коллег, актеры, которые вечером были задействованы в спектакле, объявили после антракта зрителям (посмотреть постановку пришло 12 человек), что они прерывают свое выступление в знак солидарности с задержанными актерами.

Скандал в драмтеатре. В Гродно задержали актеров, их коллеги, узнав об этом, отказались доигрывать спектакль

Позже у артистов произошел разговор с директором театра, в театр приезжал губернатор области Владимир Караник. Были уволены два актера, а спектакли в театре отменили. Тогда 26 сентября артисты выступили перед зрителями бесплатно в одном из двориков в центре города.



Актеры гродненского драмтеатра выступили перед гродненцами. Встреча получилась душевной и многолюдной. 26 сентября 2020 года.

В 50-й день послевыборных протестов, 27 сентября, в Гродно на улицы также вышли люди, но эта акция собрала всего около 150 человек. Также были жесткие задержания.

TUT.BY продолжает следить за развитием событий.


В воскресенье, 27 сентября, гродненцы снова вышли на митинг. Правда, он получился малочисленным — около кинотеатра «Восток» собралось около 150 человек. Практически сразу же начались задержания.

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Теги: Гродно
 
 
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Протесты в Беларуси не прекращаются уже 50 дней. В Гродно, как и во многих других городах они начались вечером 9 августа. За прошедшие дни в областном центре было...
 
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