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50 дней протестов: несколько дней свободы и жесткие задержания. Как Гродно живет после выборов
28.09.2020 14:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Протесты в Беларуси не прекращаются уже 50 дней. В Гродно, как и во многих других городах они начались
Вечером 9 августа после закрытия избирательных участков на площадь Советскую вышли люди. К 21.30 в центре города появился ОМОН и автозаки. Через несколько минут начались задержания. К этому моменту на площади находилось около 500 человек. Задерживали тогда людей и на площади, и на центральных улицах, и на Старом мосту, и около здания областной филармонии. Все это продолжалось до ночи. Только в РОВД Октябрьского района тогда было доставлено около 200 человек.
10 и 11 августа вечером в Гродно весь старый центр
Вечером 11 августа в Гродно
— Впереди нас были Skoda и микроавтобус. Мы растерялись, когда увидели, как военная техника впереди начинает подрезать бус — и тот разворачивается боком. Муж выехал на встречную полосу, чтобы объехать. Но навстречу нам выбежали омоновцы, начали бить машину дубинками — лобовое и боковые стекла, зеркала. После этого сзади в нас въехала военная техника, был сильный удар.
Когда Инна обернулась, ее дочка была в крови.
12 августа в Гродно начались
13 августа на предприятиях Гродно рабочие стали объявлять о забастовках, Гродненский драмтеатр выступил с открытым письмом, где актеры и сотрудники учреждения осудили насилие и потребовали провести новые честные выборы.
В этот же день на встречу с сотрудниками «Химволокна» приехали мэр Гродно Мечислав Гой и начальник УВД Гродненщины Вадим Синявский, который пообещал разобраться с фактами насилия. Вот, что он
— Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как все остальные, мы такие же белорусы, как и вы, по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно.
В этот же день в городе прошли акции медиков, которые также выступали против насилия. Вечером по улицам города маршем прошло несколько тысяч человек.
Пятница, 14 августа, в Гродно
16 августа в Гродно
В понедельник, 17 августа, в областном центре на площади Ленина
На «Гродно Азоте» прошла встреча коллектива с руководством, такое же собрание прошло на «Гродножилстрое», а вот рабочие «Гроднопромстроя» стали массово жаловаться на давление со стороны руководства, которое, по их словам, пообещало увольнять бастующих. Со своими проблемами строители этой организации пришли и на площадь Ленина.
На одной из встреч на площади гродненцы сформировали свои требования: помимо основных, были и те, которые касались местной власти. Все, что
Но 18 августа оказалось, что обещанного для аппаратуры электричества из горисполкома для протестующих уже не будет — и пришлось ставить электрогенераторы.
Не получилось и с общим Советом, который так и не сформировался. Но в последующие дни на площади Ленина также собирались люди.
Но уже 20 августа местные власти объявили площадь «вне закона» — и митинги здесь начали считать несанкционированными мероприятиями.
22 августа на площади Ленина
В этот же день на площади собрались люди под бело-красно-белыми флагами.
23 августа в Гродно прошел последний митинг, который было возможно проводить на главных площадях — в последующие дни их перегородили. Огражденными они остаются до сих пор.
Воскресный митинг был многолюдным и шумным.
В последующие дни митинги в Гродно неизменно заканчивались задержаниями, на улицах курсировал спецтранспорт силовиков, а шествия становились (кроме 30 августа, когда на улице вышло около 10 тысяч человек) все более скромными.
В Гродно
В последний день лета
Вечером в этот же день в Гродно собрались около ста человек у входа в Фарный костел Гродно, чтобы совместно прочитать молитву в поддержку митрополита.
Гродненцы снова собрались на улицах города 6 сентября. Мирная акция протеста
По всей Беларуси же на протестах тогда были задержаны более 160 человек.
Гродненцы снова вышли на улицы 13 сентября. И опять были жесткие задержания. Люди прошли от улицы Советской до Горького, где
В воскресенье, 21 августа, в Гродно прошла очередная
В этот день были задержаны актеры Гродненского драмтеатра — заслуженный артист Беларуси, 64-летний Сергей Куриленко и его жена Валентина Харитонова. Узнав о задержании своих коллег, актеры, которые вечером были задействованы в спектакле, объявили после антракта зрителям (посмотреть постановку пришло 12 человек), что они прерывают свое выступление в знак солидарности с задержанными актерами.
Позже у артистов произошел разговор с директором театра, в театр приезжал губернатор области Владимир Караник. Были уволены два актера, а спектакли в театре отменили. Тогда 26 сентября артисты
В 50-й день послевыборных протестов, 27 сентября, в Гродно на улицы также вышли люди, но эта акция собрала всего около 150 человек. Также были жесткие задержания.
TUT.BY продолжает следить за развитием событий.
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Протесты в Беларуси не прекращаются уже 50 дней. В Гродно, как и во многих других городах они начались вечером 9 августа. За прошедшие дни в областном центре было...
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