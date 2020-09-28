В Старых Дорогах выросла морковка весом более 2 кг

Источник материала: Tut.by

Морковка-рекордсменка весом 2 килограмма 150 граммов выросла на дачном участке Михаила Нехая в агрогородке Старые Дороги. В длину корнеплод — 25 сантиметров, а вместе с ботвой — более полуметра. В окружности верхняя часть составляет 40 сантиметров, сообщает «Слуцк город».



Фото: «Слуцк город»

«Посеяли семечко моркови сорта „Нантская“ еще прошлой осенью, — рассказывает Михаил Васильевич. — Сеяли между рядами лука на зиму, чтобы получить ранний урожай. Весной она пошла в рост и не останавливалась. Стали наблюдать. Стрелку овощ так и не пустил — наоборот, все больше кустился. С нетерпением ждали, когда можно будет увидеть корнеплод. Интересно же, какой он в земле. И вот момент настал. Попробовали вытянуть, да где там — крепко сидит. Тогда пришлось морковку выкопать. Таких „рекордсменок“ мы никогда не выращивали».

Семья морковь пока не пробовала: решили, что если будет невкусная, то пойдет на корм кроликам, если сладкая — потрут и заморозят.