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Радиоактивную клюкву нашли в трех районах Могилевской области
28.09.2020 14:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В собранной в Могилевском, Быховском и Чаусском районах клюкве обнаружили превышение радиоцезия,
В центре гигиены с начала сезона 2020 года сделали 54 радиологических исследования клюквы, которую принесли граждане. В трех из них обнаружено превышение допустимых уровней радиоцезия.
Клюква с повышенным содержанием цезия-137 была собрана в лесах Могилевского, Быховского, Чаусского районов.
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В ягодах было повышенное содержание радиоцезия.
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