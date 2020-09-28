Радиоактивную клюкву нашли в трех районах Могилевской области

Источник материала: Tut.by

В собранной в Могилевском, Быховском и Чаусском районах клюкве обнаружили превышение радиоцезия, сообщает Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии.



Фото: Сергей Пожога, minsknews.by

В центре гигиены с начала сезона 2020 года сделали 54 радиологических исследования клюквы, которую принесли граждане. В трех из них обнаружено превышение допустимых уровней радиоцезия.

Клюква с повышенным содержанием цезия-137 была собрана в лесах Могилевского, Быховского, Чаусского районов.

Все о радиологических исследованиях ягод и грибов в Могилевском зональном центре гигиены и эпидемиологии вы можете узнать тут .