ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Радиоактивную клюкву нашли в трех районах Могилевской области

28.09.2020 14:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В собранной в Могилевском, Быховском и Чаусском районах клюкве обнаружили превышение радиоцезия, сообщает Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии.


Фото: Сергей Пожога, minsknews.by

В центре гигиены с начала сезона 2020 года сделали 54 радиологических исследования клюквы, которую принесли граждане. В трех из них обнаружено превышение допустимых уровней радиоцезия.

Клюква с повышенным содержанием цезия-137 была собрана в лесах Могилевского, Быховского, Чаусского районов.

Все о радиологических исследованиях ягод и грибов в Могилевском зональном центре гигиены и эпидемиологии вы можете узнать тут.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ягодах было повышенное содержание радиоцезия.
 
Новости дня
Новости общества
 
В некоторых вузах меняют правила внутреннего распорядка. Это касается массовых мероприятий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.09.2020
Mir24.TV Belarus
28.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика