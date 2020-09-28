В некоторых вузах меняют правила внутреннего распорядка. Это касается массовых мероприятий

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе администрации некоторых вузов подписали внутренние документы, которые запрещают проводить несанкционированные массовые мероприятия на территории университетов. TUT.BY проверил, в каких вузах правила распорядка изменились.

МГЛУ: исключить массовые мероприятия в целях безопасности

В телеграм-каналах 24 сентября появилась фотография приказа, подписанного ректором университета Натальей Барановой. Документ исключает проведение на территории университета несогласованных массовых мероприятий, а также обращает внимание преподавателей на необходимость неукоснительного соблюдения трудовой дисциплины и своих должностных обязанностей.





В тексте приказа указано, что он принимается в том числе «в целях бесперебойного функционирования университета, безопасных и комфортных условий обучения студентов». Причина появления документа — «многочисленные обращения студентов, их родителей и жителей города», а кроме того — «складывающаяся в университете эпидемиологическая ситуация». Решение принято еще 18 сентября ректоратом МГЛУ.

TUT.BY запросил комментарий по поводу подлинности этого приказа, однако пока ректор университета не ответила.

Стоит отметить, что 26 сентября, через два дня после появления документа в Сети, студенты вновь собрались около университета и исполнили песню «Муры».

БГЭУ: нельзя пользоваться флагами и вымпелами, незарегистрированными в установленном порядке

На сайте БГЭУ новость об изменении правил внутреннего распорядка появилась 25 сентября. Корректировки внесены в часть 4 («Ответственность за нарушение внутреннего учебного распорядка») приказом от 25.09.2020 № 926-а. Новые правила вступают в силу с момента подписания документа.

В частности, к основаниям для привлечения студента к дисциплинарной ответственности добавили следующие пункты:

4.1.11. организация и (или) проведение не разрешенного в установленном законодательством Республики Беларусь массового мероприятия как на территории учебных корпусов, общежитий, физкультурно-оздоровительного центра, торгового комплекса БГЭУ, так и на прилегающих к ним территориях;

4.1.12. пользование флагами, вымпелами не зарегистрированными в установленном порядке, а также эмблемами, символами, плакатами и транспарантами как на территории учебных корпусов, общежитий, физкультурно-оздоровительного центра, торгового комплекса БГЭУ, так и на прилегающих к ним территориях.

Ранее эти уточнения в правилах внутреннего распорядка отсутствовали.

БНТУ: руководство оставляет право обращения в правоохранительные органы

Приказ № 953 «О дополнительных мерах, направленных на недопущение противоправного поведения обучающихся БНТУ» здесь был подписан еще 11 сентября. Через две недели администрация решила о нем напомнить в студенческой газете Times.



Фото: ВК «Мая краіна Беларусь»

Документ отражает информацию о мерах ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, а также за участие в них. Дополнительно администрация БНТУ разъяснила, что именно относится к массовым мероприятиям согласно статье 2 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 г. № 114−3 «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». Приказ допускает проведение массовых мероприятий на территории и в зданиях БНТУ только после их согласования с администрацией.

Кроме этого для студентов подчеркнули: отдельные попытки проводить массовые мероприятия все равно происходят. В связи с этим руководство БНТУ «оставляет за собой право обращения в правоохранительные органы Республики Беларусь с целью правовой оценки таких мероприятий и установления личностей правонарушителей».

Другие столичные вузы: пока без изменений

Для правил внутреннего распорядка БГУ пункт о массовых мероприятиях не новый. Последняя редакция документа была еще 4 апреля 2019 г.:

«38. В помещениях и на территории БГУ запрещается:

<…>

38.18. осуществлять торговлю с рук, столиков, лотков и т.п., рекламировать, изучать спрос на продукцию и услуги, оказывать иные платные услуги (ремонт, прокат, видео- и звукозапись и т.п.), а также организовывать и проводить собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации, пикетирование и иные массовые мероприятия без разрешения уполномоченных должностных лиц БГУ».

Проректор по воспитательной работе Дмитрий Кузнецов отметил, что в БГУИР приказы о массовых мероприятиях не подписывали.