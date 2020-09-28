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Строительство аккумуляторного завода под Брестом продолжится. Решение губернатора о приостановке отменено
28.09.2020 15:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Распоряжение председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса о приостановке строительства аккумуляторного завода признано утратившим силу. Об этом TUT.BY сообщил информированный источник, а позже подтвердили в пресс-службе «Аккумуляторного Альянса».
После отмены распоряжения аккумуляторный завод сможет приступить к строительно-монтажным и пусконаладочным работам.
— О запуске производства пока речи не идет, — уточнили в пресс-службе компании.
Соответствующее решение глава Брестского облисполкома принял 25 сентября.
Напомним, с просьбой отменить распоряжение о приостановке строительства завода в облисполком 25 августа
Ранее Александр Лукашенко обещал брестчанам, что судьбу завода решит местный референдум. Состоится он или не нет, пока не ясно. В ответе, который 21 сентября получили от областных властей противники строительства аккумуляторного завода, сообщалось, что тема референдума «дальнейшего развития со стороны инициативной группы не нашла».
Правозащитник Роман Кисляк рассказал TUT.BY, что активисты продолжают работу по проведению местного референдума. На прошлой неделе они приступили к формированию инициативной группы.
Что вообще происходит?
Напомним, строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью.
14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».
22 мая аккумуляторный завод под Брестом ООО «АйПауэр»
22 июня президент Беларуси Александр Лукашенко
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Строительство аккумуляторного завода под Брестом продолжится. Решение губернатора о приостановке отменено
Но о запуске производства пока речи не идет, уверяют на предприятии.
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