Милиция ищет в Молодечно 12-летнего мальчика

Источник материала: Tut.by

В Молодечно 12-летний Кирилл Коток вечером 27 сентября вышел из дома и не вернулся. Его разыскивает милиция.



Фото: пресс-служба МВД

По словам опекунов, вечером 27 сентября вышел на улицу погулять и не вернулся. Опекуны отмечают, что Кирилл хороший мальчик, но может спокойно пойти с незнакомыми людьми.

Был одет в синие джинсы, футболку красного цвета, на ногах черные кроссовки.

Милиция просит всех, кто что-либо знает, связаться по указанным номерам телефонов: +375−29−851−35−29, +375−172−992−013 либо на линию 102.