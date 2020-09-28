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Милиция ищет в Молодечно 12-летнего мальчика

28.09.2020 16:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Молодечно 12-летний Кирилл Коток вечером 27 сентября вышел из дома и не вернулся. Его разыскивает милиция.


Фото: пресс-служба МВД

По словам опекунов, вечером 27 сентября вышел на улицу погулять и не вернулся. Опекуны отмечают, что Кирилл хороший мальчик, но может спокойно пойти с незнакомыми людьми.

Был одет в синие джинсы, футболку красного цвета, на ногах черные кроссовки.

Милиция просит всех, кто что-либо знает, связаться по указанным номерам телефонов: +375−29−851−35−29, +375−172−992−013 либо на линию 102.

 
 
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По словам опекунов, вечером 27 сентября вышел на улицу погулять и не вернулся. Опекуны отмечают, что Кирилл хороший мальчик, но может спокойно пойти с незнакомыми...
 
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