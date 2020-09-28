Активист стачкома «Белшины» вышел на свободу после 27 суток ареста

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 28 сентября, на свободу из изолятора временного содержания Бобруйска вышел активист стачкома «Белшины» Виталий Красницкий. Он отбывал административный арест за участие в четырех незаконных массовых мероприятиях, также мужчина должен заплатить 1215 рублей штрафа.



Виталий Красницкий. Фото: Светлана Головкина, TUT.BY

Напомним, Виталий Красницкий был одним из активистов стачкома «Белшины», который 19 августа объявил забастовку, а позже был уволен за прогулы, хотя и утверждает: о поездке в Минск 20 заранее уведомил своего начальника и получил согласие на отгул. Однако в итоге его заявление не было подписано, а через несколько дней молодому человеку сообщили, что с 18 сентября он на «Белшине» не работает. У начальника цеха завода массовых шин Виктора Трофимова — своя версия случившегося.

28 августа около 16.30 в квартиру к Виталию Красницкому пришли двое мужчин в спортивных костюмах и предложили «проехать для разговора». Он отказался, правда потом согласился «просто прогуляться и поговорить». Около УВД Бобруйского горисполкома на улице Минской Виталию заломили руки и завели в здание милиции .

Но домой он в тот день попал.

— Я сам себе сломал нос — об пол, потому что об стол не получилось. Они испугались, чтобы я не начал говорить, что это они меня довели до такого состояния. Поэтому замначальника по общественной безопасности сказал, мол, мы побеседуем, если я умоюсь и пойду домой. Так и произошло. 30 августа я вышел на протест с портретом Лукашенко, перетянутым черной лентой. Прямо под домом меня задержали: ждали.

Следующие 7 суток Красницкий, говорит, провел в ИВС. Он пришел домой, а утром следующего дня к нему пришли четверо мужчин в гражданской одежде и увезли его на машине в изолятор. Там Красницкий провел еще 20 суток ареста.

— Кроме четырех эпизодов участия в митингах у меня еще две неявки по вызову. В итоге — 27 суток ареста и 45 базовых штрафа.

Из изолятора, говорит Красницкий, он несколько раз пытался сбежать домой:

— То монетку проглочу, то еще что. Но в больницу меня всегда возили под конвоем: силовики говорили, что насчет меня есть такое указание.

При этом, говорит бобруйчанин, условия содержания в изоляторе были хорошими, сотрудники — очень вежливыми и понимающими.

— Такое ощущение, что милиция в ИВС и милиция в УВД — это вообще две разные структуры. Потому что в ИВС все общались очень уважительно, культурно, можно было спокойно поговорить.

Красницкого несколько раз переводили из камеры в камеру по его просьбам, «чтобы быть вместе с ребятами с митингов, а не с пьяницами или семейными дебоширами». Когда Красницкий выходил на свободу, сотрудники изолятора просили его не попадаться больше милиции.

Что происходит сейчас на «Белшине», Красницкий не знает: он уволен, с людьми уже месяц не общался. По словам бобруйчанина, у него есть возможность пока поработать неофициально, в дальнейшем, возможно, пройдет обучение в IT-сфере.

Что касается его политических убеждений, то, говорит Красницкий, они не изменились.