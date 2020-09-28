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Выставка «Образование в России», Республика Беларусь, г. Минск

28.09.2020 17:29 — Новости Общества | 21.by  
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Источник материала: 21.by

Выставка «Образование в России», Республика Беларусь, г. Минск 

Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию российского профессионального образования и привлечение на учебу соотечественников и иностранных граждан в Российскую Федерацию из Республики Беларусь

(Выставка «Образование в России», Республика Беларусь, г. Минск)

 

С 2 по 3 октября 2020 г. в г. Минск (Республика Беларусь) в Московском центре международного  сотрудничества (Дом Москвы в Минске) пройдёт выставка «Образование в России».

Основная цель мероприятия -  знакомство с российской системой образования, с программами высшего образования, реализуемыми российскими вузами, с условиями и порядком обучения в России.

В мероприятиях примут участие ведущие российские университеты, специализирующиеся на подготовке высококлассных специалистов в области технических, математических, естественнонаучных и гуманитарных наук: Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Белорусско-Российский Университет», Санкт-Петербургский горный университет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского, Российский государственный гуманитарный университет, Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина,  Смоленский государственный университет, Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского, Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева и др.  

В рамках деловой программы предусмотрено:

·  знакомство с российской системой образования, с программами высшего образования, реализуемыми российскими вузами, с условиями и порядком обучения в России;

·  презентации российских образовательных организаций;

·  встречи с представителями вузов-участников;

·  научно-популярные лекции российских ученых;

·  лабораторные работы в формате виртуальной реальности (VR).

Приглашаем педагогов и учащихся школ и высших учебных заведений, соотечественников, проживающих в Республике Беларусь, представителей СМИ и всех интересующихся русским языком, российской литературой и культурой, российским образованием посетить экспозицию российских вузов и деловую программу мероприятия.

Зарегистрироваться, а также принять участие в online - мероприятиях (мастер-классах, вебинарах, интерактивных играх по русскому языку), которые пройдут в рамках выставки «Образование в России», можно на сайте: http://rustudy.org

Место проведения мероприятий:

Московский центр международного  сотрудничества в Республике Беларусь (Дом Москвы в Минске).

Республика Беларусь, Минск, ул. Коммунистическая, 86

Предполагаемое количество участников мероприятия:

- очные мероприятия – 200 человек;

- дистанционные мероприятия – 2000 человек.

Организаторы выставки:

·   Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)

·   Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт непрерывного образования» (сайт: http://icone.ru/, электронная почта: info@icone.ru).

 
 
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