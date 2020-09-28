В Молодечно прокурор просит лишения свободы для мужчин, которых обвиняют в сопротивлении ОМОНу на акции

Источник материала: Tut.by

В Молодечно в суде над двумя горожанами, которые участвовали в акции протеста 19 июня, на которой один из омоновцев достал пистолет, прокурор попросил лишить их свободы. Об этом сообщают правозащитники. Мужчин обвиняют в том, что они, отбивая одного из задержанных, оказали сопротивление силовикам.



Фото: лишенный регистрации правозащитный центр «Весна»

Прокурор Сергей Габрукович 28 сентября попросил суд признать Владислава Евстигнеева и Павла Пескова виновными по ч. 2 ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и назначить одному из них три года, а второму — 3 года 3 месяца колонии общего режима соответственно.

Приговоры им вынесут завтра, 29 сентября.



Гособвинитель Сергей Габрукович. Фото: лишенный регистрации правозащитный центр «Весна»

Речь идет про акцию протеста в Молодечно 19 июня, когда ее участники пытались отбить задержанного силовиками парня. Тогда один из сотрудников ОМОНа достал пистолет, фото и видео происшествия вызвали широкий резонанс.

Оба обвиняемых стали фигурантами уголовного дела, их вначале заключили под стражу. Павел Песков также получил штраф в размере 50 базовых величин (1350 рублей) за участие в акции 19 июня, его 31-летнему молодечненцу присудили уже после возбуждения уголовного дела. А 25-летний Владислав Евстигнеев за тот же проступок был приговорен к административному аресту на 7 суток, который отбыл сразу после трехсуточного заключения. Обоим мужчинам меру пресечения изменили на домашний арест.

Потерпевшими выступают сотрудник ОМОНа Миноблисполкома Вячеслав Яковенко и командир отряда Евгений Баранов. Оба омоновца заявили, что не будут подавать иски к обвиняемым.

В обвинении указано, что Песков, пытаясь освободить задержанного мужчину, сцепился с одним из омоновцев — Яковенко — они оба упали на тротуар, а обвиняемый схватил силовика за левую руку и плечо, тянул его за одежду, пытаясь оттащить от задержанного. У Яковенко, как говорится в обвинении, была «повреждена левая штанина брюк форменного обмундирования в области колена и причинены телесные повреждения в виде ссадины на левом коленном суставе». Омоновец Баранов, также участвовавший в потасовке, падая, повредил колено и локоть.

Сам обвиняемый Песков частично признал вину, но пока показания не давал. По поводу похожих обвинений другой обвиняемый, Владислав Евстигнеев, признал свою вину полностью.

Напомним, в центре Молодечно во время цепи солидарности 19 июня произошла потасовка горожан с милицией. В какой-то момент в руке у одного из правоохранителей заметили предмет, похожий на пистолет .



Фото: Настасья Уткина, «Рэгіянальная газета»

— Омоновец достал пистолет, когда второй парень уже начал отползать, не могу сказать иначе, от места задержания… Оружием он не воспользовался, но люди отошли на метр дальше от буса. Потом все сотрудники ОМОНа, милиции и мужчина в гражданском запрыгнули в машину и уехали, — рассказала фотограф Анастасия Уткина, которая видела момент появления в руках омоновца оружия.

В МВД тогда заявили, что сотрудник ОМОНа не собирался использовать пистолет: оружие, предположительно, выпало из кобуры, после чего силовик вернул его на место.