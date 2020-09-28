«Выкрикивал: «Медики с народом!». Судили врача, которого с Окрестина увезли в больницу, решение не приняли

Источник материала: Tut.by

В Минске судили врача-реаниматолога Богдана Шильниковского. В конце прошлой недели его вызвали в РУВД, оттуда Богдан уже не вышел. Врача уже задерживали 12 августа после акции солидарности медиков у БГМУ, тогда из ИВС на Окрестина он попал в реанимацию БСМП.



Фото со страницы Богдана Шильниковского в Facebook

Сегодня в суде Московского района Минска рассматривалось дело анестезиолога-реаниматолога Богдана Шильниковского. Медика обвиняют по ст. 23.34 КОАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

В пятницу, 25 сентября, реаниматолог Богдан Шильниковский вместе с адвокатом пришли в Московское РУВД, куда накануне вызвали медика. Из милиции анестезиолог-реаниматолог уже не вышел: его задержали и отправили на Окрестина. Сегодня дело Шильниковского рассматривала судья Московского района Светлана Бондаренко.

Богдану 28 лет, он работает в 5-й городской клинической больнице и БСМП. Напомним, 12 августа врач вместе с коллегами вышел на акцию солидарности . Уже после ее окончания реаниматолога задержали люди в штатском. Его доставили на Окрестина, а на следующий день из ИВС Богдан попал в реанимацию БСМП. Сегодняшний суд — это продолжение того, что случилось 12 августа.

Адвокат Виталий Брагинец заявил ходатайство: не рассматривать дело по Skype, а конвоировать Богдана в зал суда. В этом ему было отказано.

«Шильниковский 12 августа в период времени около 16.40, но не позднее 20.00, находясь по адресу пр. Дзержинского, 83, принял участие в митинге, проводимом без соответствующего разрешения Мингорисполкома. Что выразилось в присутствии в указанном месте, в составе группы граждан выкрикивал лозунг: «Медики с народом!», чем нарушил ст. 10 закона РБ «О массовых мероприятиях», — говорится в протоколе, который был составлен 25 сентября сотрудником милиции Светловой Викторией Юрьевной.

Сам врач-анестезиолог не высказался в суде: признает он вину или нет — и отказался от опроса. Зато слово взял его адвокат Виталий Брагинец. Он обратил внимание на ряд существенных нарушений, которые были допущены во время составления протокола.

Во-первых, в протоколе должны быть указаны данные свидетелей, а их нет. Защитник отмечает: милиционер Светлова, по ее словам, в тот день вела съемку, и она есть тот самый свидетель.

— Светлова не имела права вести административный процесс, она должна быть указана в протоколе в качестве свидетеля, — заявляет Брагинец.

Во-вторых, отсутствует перечень материалов к протоколу. Чем тогда подтверждаются обстоятельства, указанные в протоколе?

Защитник задается вопросом: почему в протоколе указана такая большая разбежка во времени «около 16.40, но не позднее 20.00», если велась запись на камеру? Должно быть зафиксировано точное время, тем более в этот период Богдан успел сходить в магазин, рассчитаться карточкой, поговорить с приятелями и даже распрощаться с ними.

Пока адвокат выступал, истекли 72 часа с момента задержания медика. Это значит, нет больше правовых оснований содержать его в изоляторе. С учетом допущенных нарушений адвокат попросил отправить дело на доработку, а подзащитного освободить.

Суд принял решение отправить дело на доработку в милицию. О том, может ли Богдан Шильниковский покинуть изолятор, судья Светлана Бондаренко ничего не сказала, но родные все равно поехали встречать его на Окрестина.