20 человек проходят подозреваемыми по уголовному делу о перекрытом перекрестке, на котором водили хороводы

Источник материала: Tut.by

В Бресте продолжается расследование уголовного дела о блокировании перекрестка бульвара Космонавтов и проспекта Машерова . Подозреваемыми признаны 20 человек, сообщает СК.



Фото: Следственный комитет

13 сентября колонна протестующих вышла на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Движение автомобилей и общественного транспорта на участке было затруднено. Демонстранты пели песни, водили хороводы до тех пор, пока не приехал водомет. Вслед за ним выбежали силовики и стали задерживать протестующих.

По этому факту СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Подозреваемыми уже признаны 20 человек. Один из них заключен под стражу.

Размер причиненного вреда устанавливается.