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20 человек проходят подозреваемыми по уголовному делу о перекрытом перекрестке, на котором водили хороводы
28.09.2020 18:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте продолжается расследование уголовного дела о
13 сентября колонна протестующих вышла на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Движение автомобилей и общественного транспорта на участке было затруднено. Демонстранты пели песни, водили хороводы до тех пор, пока не приехал водомет. Вслед за ним выбежали силовики и стали задерживать протестующих.
По этому факту СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Подозреваемыми уже признаны 20 человек. Один из них заключен под стражу.
Размер причиненного вреда устанавливается.
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20 человек проходят подозреваемыми по уголовному делу о перекрытом перекрестке, на котором водили хороводы
Им вменяется организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.
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