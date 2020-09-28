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20 человек проходят подозреваемыми по уголовному делу о перекрытом перекрестке, на котором водили хороводы

28.09.2020 18:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте продолжается расследование уголовного дела о блокировании перекрестка бульвара Космонавтов и проспекта Машерова. Подозреваемыми признаны 20 человек, сообщает СК.


Фото: Следственный комитет

13 сентября колонна протестующих вышла на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Движение автомобилей и общественного транспорта на участке было затруднено. Демонстранты пели песни, водили хороводы до тех пор, пока не приехал водомет. Вслед за ним выбежали силовики и стали задерживать протестующих.

По этому факту СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Подозреваемыми уже признаны 20 человек. Один из них заключен под стражу.

Размер причиненного вреда устанавливается.

 
Теги: Брест
 
 
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Им вменяется организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.
 
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