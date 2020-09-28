Начальника охраны ТРЦ «Галерея» приняли за силовика, избивавшего протестующего. Вот что было потом

Источник материала: Tut.by

«Выродок, мы тебя найдем!» — такие сообщения еще недавно приходили Виталию Куцепалову, начальнику службы безопасности торгового центра Galleria Minsk. Мужчину перепутали с силовиком, который бил протестующего на проспекте Победителей 6 сентября. Виталий рассказал о травле и о том, как доказывал, что на известных видео — не он.



Виталий Куцепалов, 46 лет, начальник службы безопасности ТРЦ Galleria Minsk

О какой истории идет речь?

На проспекте Победителей в воскресенье 6 сентября жестко разгоняли протестующих. Широко разошлось такое видео того дня: неизвестные в маске бьют человека, лежащего на траве.

Среди тех, кто бьет, — мужчина в красной футболке, маске и с дубинкой. В Сети были и другие видео с ним, снятые с более близких точек. Он был в компании с начальником ГУБОПиК, когда силовики разбивали cтекло в кофейне и задерживали людей.

Начальник службы безопасности торгового центра: «Мне посыпались угрозы»

Недалеко от места событий находится торговый центр Galleria Minsk. Начальника службы безопасности торгового центра Виталия Куцепалова приняли за того самого неизвестного в красном.

— Я не имею отношения к тем событиям — в это время я был в торговом центре, работал, — объясняет Куцепалов.

Мужчина рассказывает TUT.BY, что было после того, как его спутали с человеком с дубинкой.

— Через день после той ситуации на проспекте Победителей в телеграм-канале «Каратели» появился пост, что избивал людей, предположительно, бывший сотрудник ГУБоПиК, а сейчас — начальник ТРЦ «Галерея Минск». В той записи опубликовали мои семейные фотографии.





Уже через полчаса после появления поста Виталию Куцепалову стали звонить и присылать сообщения с угрозами.

— Сначала я подумал — это шутка. Но пошли звонки и СМС с угрозами. Все происходило рано утром. Приехал на работу и сразу списался с администраторами канала. Изложил свою позицию, сказал, что меня не было у кофейни, я в это время был на работе. Я поднял видео, на котором видно, как я примерно в полседьмого поднимаюсь в кабинет директора торгового центра, а после семи — выхожу из него.

После того разговора авторы телеграм-канала написали опровержение, но первый пост о Виталии не удалили. Угрозы мужчине постепенно прекратились, но потом была вторая волна.

Разработчик Андрей Максимов 24 сентября опубликовал видео, в котором продемонстрировал работу программы, якобы виртуально снимающей маски с силовиков. У ролика уже больше миллиона просмотров на YouTube. По словам автора видеоразоблачения, специальный алгоритм узнает, кто на самом деле участвует в разгонах, даже если эти люди скрывают лицо. Среди тех, кого «узнали», был Виталий Куцепалов. В видео показали его фото, номер телефона и домашний адрес.



Скриншот видео: «Искусственный интеллект снимает маски с ОМОНа». Тот самый неизвестный в красном, который задерживал минчан на проспекте Победителей 6 сентября

— Я был в шоке, ведь это не я. Я действительно работал в ГУБоПиК, но ушел оттуда в 2011 году, моя работа там была связана с раскрытием экономических преступлений, — говорит Виталий. — Уже больше восьми лет я не работаю в органах. Когда снимали это видео у кофейни, я был в торговом центре. Не знаю, почему решили, что на тех кадрах — я. Все, кто меня хорошо знает, говорят: не похож.

Видеоразоблачение широко разошлось в аккаунтах в инстаграме и телеграме.





На этот раз угрозы посыпались не только Виталию, но и его детям — у мужчины есть дочка и сын, обоим около 20 лет.

— Мне писали: «Выродок, мы тебя найдем!». Вспоминали мою дочку, мать. Однажды позвонили утром и спросили, пришел ли я уже на работу. Звонят и детям. Номера определяются как английские, французские, латышские. Я, как и любой человек, переживаю за свою семью. Дети расстраивались, дочь отвечала на сообщения и плакала: «Папа, ну это ж не ты».

Вот примеры сообщений, которые получал Виталий Куцепалов.









Мужчина связался с авторами видео по деанонимизации силовиков. Снова выслал видеоподтверждения, что в кадре не он. Сейчас под роликом в YouTube такая приписка: «Ребят, появилась информация что Куцепалов В.В. хоть и похож, но, возможно, не он. Сейчас проводим проверку». Лицо Виталия в ролике замазали, его личные данные — тоже.

Ошибку по Виталию Куцепалову подтвердили российскому изданию Meduza источники в белорусских силовых органах. В эфире телеканала «Дождь» тот самый Андрей Максимов сказал , что в определении личностей силовиков случаются ошибки, однако назвал риск ошибиться «приемлемым».

Виталий Куцепалов говорит, что не хочет, чтобы такая ошибка повторилась еще с кем-то.

— Только мне поступило не меньше сотни звонков и сообщений с угрозами. Некоторые после опровержений извинялись, большинство — нет. Многие скриншоты удалил — бог судья этим людям. Решил рассказать свою историю, чтобы люди перед тем, как публиковать информацию о любом человеке, досконально ее проверяли. И они должны понимать, что за угрозы есть уголовная ответственность.



