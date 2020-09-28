В Витебске суд прекратил дело журналиста, обвиняемого в участии в акции. Судья публично извинилась

Источник материала: Tut.by

Суд Первомайского района Витебска 28 сентября рассмотрел дело журналиста телеканала «Белсат» Дмитрия Казакевича, которого обвиняли в участии в несанкционированном митинге в центре города 9 августа, после того как закрылись участки для голосования. В тот вечер корреспондента задержала милиция, его отвезли в ИВС. Там он провел 5 суток из 10, которыми наказал его суд. Вышел из изолятора 14 августа, когда в стране отпускали многих задержанных после выборов. Через полтора месяца после тех событий суд пересмотрел дело. В итоге оно прекращено — за недоказанностью вины. Более того, судья Вероника Борисова принесла извинения журналисту.



Дмитрий Казакевич. Фото: страница Дмитрия Казакевича в фейсбуке

Дмитрия Казакевича задержали в десятом часу вечера 9 августа в центре Витебска — на площади Победы. Он пришел делать репортаж о событиях, которые там происходили: милиция перекрыла все подступы к площади, на ней стояли автозаки, там находилось много силовиков. Вскоре начались массовые задержания горожан .

В автозак попали и три журналиста: кроме Казакевича в ИВС оказались оператор «Белсата» Вячеслав Лазарев и фотокорреспондент интернет-газеты «Народные новости Витебска» Игорь Матвеев.

За нарушение части 1 статьи 23.34 КоАП судья суда Первомайского района Витебска Михаил Юрченко наказал Дмитрия Казакевича 10 сутками административного ареста. Из них журналист провел в изоляторе пять, на свободу вышел 14 августа, когда по всей Беларуси массово отпускали людей, задержанных после выборов.

Позже решение районного суда отменил областной суд. Дело отправили на новое рассмотрение.

Новое заседание прошло 28 сентября. Процесс вела судья Вероника Борисова.



Задержания горожан на площади Победы в Витебске 9 августа. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В материалах дела (рапорте и протоколе сотрудника войсковой части 5524) говорится, что Дмитрия Казакевича задержали 9 августа, около 21.20, возле дома № 7 на Московском проспекте — там находится ресторан «Журавинка». При этом он скандировал лозунги и находился в группе людей, которые на не разрешенной властями акции выражали несогласие с итогами прошедших выборов.

На процессе выступили три свидетеля задержания Казакевича — витебские журналисты. Все они заявили, что видели Дмитрия не возле ресторана «Журавинка», а примерно в 500 метрах от этого места — на мемориальной части площади Победы.

Журналисты подтвердили, что Казакевич пришел на площадь, чтобы делать репортаж — как милиция разгоняет горожан. При этом лозунгов он не выкрикивал, никакой символики и плакатов не имел. С ним находился его коллега — оператор Вячеслав Лазарев. Задержали их вдвоем, в одно время. Сделали это сотрудники милиции, а не военнослужащие.



Площадь Победы, Витебск, вечер 9 августа. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Судья опросила также свидетеля со стороны обвинения — контролера в/ч 5524 Виталия Грудинского. Прийти в суд он не смог — из-за учений, и Вероника Борисова общалась с ним по вайберу.

Судья попросила Казакевича подойти к монитору ноутбука, чтобы Грудинский смог его увидеть и опознать. Военнослужащий посмотрел на него и сообщил, что не знает такого человека:

— Я его не знаю. Возможно, мы и доставляли в РОВД или ИВС этого гражданина. Но я вам точно не скажу: он это или нет.

Виталий Грудинский пояснил суду, что он и его коллеги из в/ч 5524 вечером 9 августа не задерживали людей в центре Витебска:

— Мы работали в группе конвоирования. То есть милиция задерживала граждан, приводила их к нам, а мы их только отвозили в ИВС или РОВД. Я лично в тот вечер конвоировал около 10 человек. Никаких документов на задержанных нам не передавали, протоколов административного задержания мы не составляли. Наша функция была только в одном — доставить людей в РОВД.

Виталий Грудинский заявил, что рапорт, который подписан его фамилией и в котором сообщается, что Дмитрий Казакевич скандировал лозунги, писал не он:

— Это не мой рапорт. И подпись в нем — не моя.

Представитель в/ч 5524 отрицал и то, что составил на Казакевича протокол:

— Нет, я ничего такого не составлял, почерк здесь не мой и подпись не моя.

Вероника Борисова объявила в суде перерыв до 16 часов.



Суд Первомайского района Витебска

После перерыва Вероника Борисова прекратила административное дело — за недоказанностью вины Дмитрия Казакевича в нарушении законодательства о проведении массовых мероприятий.

Журналист не скрывает, что ошеломлен.

— Судья Вероника Борисова публично принесла мне извинение от имени суда. Я такого не ожидал! Это прецедент в Беларуси после выборов, чтобы журналист, которого обвиняли в участии в несанкционированной акции, вышел из суда невиновным. Но я планирую подавать иск на компенсацию морального и материального ущерба — пять суток я провел в ИВС, — сообщил TUT.BY Дмитрий Казакевич.

В общей сложности после выборов Дмитрия Казакевича задерживали трижды. Первый раз — во время милицейского разгона горожан на площади Победы вечером 9 августа. Второй раз — 6 сентября, когда журналист возвращался с репортажа на марше солидарности и не дошел до дома метров 500. И третий раз — утром 11 сентября возле суда Первомайского района, куда корреспондент пришел, чтобы освещать административный процесс.

В целом за все время задержаний Казакевич провел в ИВС почти 9 суток.