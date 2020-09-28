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Задержали студентов, оскорбивших командира столичного ОМОНа. С ними лично пообщался Балаба
28.09.2020 19:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержали студентов, «оклеветавших командира столичного ОМОНа Дмитрия Балабу»,
Вечером 26 сентября в Минске задержали трех студентов — им 18 и 19 лет. Подозревают, что они написали оскорбления на объявлениях у подъезда дома, где живет командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.
В видео студенты рассказывают: узнали, что дом и машину силовика разрисовали угрожающими надписями. Пришли посмотреть и тоже оставили надпись гелевой ручкой на объявлении у подъезда.
В видео с задержанными парнями разговаривает силовик — по фразам ясно, что это сам Дмитрий Балаба.
— Добрый вечер, дорогие «змагары», — говорит он. — Что вам так интересна моя личность? Кто посмел меня обвинить, что я убийца? Мне просто очень интересно. А вы суд уже в Республике Беларусь? Вы принимаете решение? (…) А, просто так решили выразить свое мнение? Оно мне обидно. И не соответствует действительности. А вы в курсе, что по закону будете нести ответственность? Испортить себе 18 лет жизни — это нормально? (…) Вот и я думаю, что ненормально.
По информации милиции, «парни раскаиваются в содеянном и приносят свои извинения командиру минского ОМОНа». Один из студентов извинился перед камерой — это тоже есть в опубликованном видео. Действиям парней обещают дать правовую оценку.
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В Минске задержали студентов, «оклеветавших командира столичного ОМОНа Дмитрия Балабу», сообщает МВД. Они написали гелевой ручкой оскорбления у подъезда. На сайте...
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