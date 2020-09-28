Сутки, штрафы и новые протоколы: начались суды над задержанными в протестные выходные

Источник материала: Tut.by

В понедельник начались суды над задержанными в выходные участниками протестных акций, а также журналистами.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На 20 базовых величин (540 рублей) за участие в женском марше 26 сентября в Минске была оштрафована корреспондент телеканала «Белсат» Мария Гриц. Но из ИВС на свободу девушка так и не вышла. Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, ее мужу сообщили, что на Марию составлен еще один протокол и завтра ее ждет еще один суд.

Следует отметить, что дочери Марии Гриц нет и двух лет, потому по закону ее не могут наказать сутками ареста. Тем не менее журналистка уже больше двух суток находится под стражей .

Задержанную также на женском марше журналистку «МБХ Медиа» Анастасию Ольшанскую оштрафовали на пять базовых. Шеф-редактор интернет-журнала 34travel.me Юлия Миронова получила 25 базовых величин штрафа (675 рублей). Шеф-редактор интернет-журнала 34mag.net Мария Пархимчик арестована на 13 суток.

Еще одну журналистку — Елену Довнар — также задержанную в субботу, адвокат сегодня в суде так и не дождался. Во вторник он собирается дежурить там вновь.

Неизвестна судьба задержанных журналистов Владимира Лапцевича (Могилев) и Артура Погосяна (Минск).

Всего за выходные, по данным МВД, были задержаны более 500 человек. Тех, кто в понедельник предстал перед судом, наказывали сутками и денежными штрафами. Самый «мягкий» приговор — штраф в три базовые. Самый жесткий — 23 дня административного ареста. Их получил студент БГУИР Дмитрий Мазуро. Парня судили по двум статьям: 23.4 (Неподчинение законным требованиям служебного лица) и ч.1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).