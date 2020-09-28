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Сутки, штрафы и новые протоколы: начались суды над задержанными в протестные выходные

29.09.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник начались суды над задержанными в выходные участниками протестных акций, а также журналистами.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На 20 базовых величин (540 рублей) за участие в женском марше 26 сентября в Минске была оштрафована корреспондент телеканала «Белсат» Мария Гриц. Но из ИВС на свободу девушка так и не вышла. Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, ее мужу сообщили, что на Марию составлен еще один протокол и завтра ее ждет еще один суд.

Следует отметить, что дочери Марии Гриц нет и двух лет, потому по закону ее не могут наказать сутками ареста. Тем не менее журналистка уже больше двух суток находится под стражей.

Задержанную также на женском марше журналистку «МБХ Медиа» Анастасию Ольшанскую оштрафовали на пять базовых. Шеф-редактор интернет-журнала 34travel.me Юлия Миронова получила 25 базовых величин штрафа (675 рублей). Шеф-редактор интернет-журнала 34mag.net Мария Пархимчик арестована на 13 суток.

Еще одну журналистку — Елену Довнар — также задержанную в субботу, адвокат сегодня в суде так и не дождался. Во вторник он собирается дежурить там вновь.

Неизвестна судьба задержанных журналистов Владимира Лапцевича (Могилев) и Артура Погосяна (Минск).

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Всего за выходные, по данным МВД, были задержаны более 500 человек. Тех, кто в понедельник предстал перед судом, наказывали сутками и денежными штрафами. Самый «мягкий» приговор — штраф в три базовые. Самый жесткий — 23 дня административного ареста. Их получил студент БГУИР Дмитрий Мазуро. Парня судили по двум статьям: 23.4 (Неподчинение законным требованиям служебного лица) и ч.1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Самый «мягкий» приговор - штраф в три базовые. Самый жесткий - 23 дня административного ареста.
 
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