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Житель Рогачева написал мелом на асфальте ругательство в адрес власти и получил штраф

29.09.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22 сентября на одном из тротуаров в Рогачеве появилась нецензурная надпись в адрес действующей власти. Сотрудники милиции нашли автора и доставили в РОВД. Что было написано на асфальте, неизвестно — на фото, которое опубликовало ведомство, надпись заблюрили.


В отношении жителя Рогачева составили административный протокол. Суд назначил ему штраф в размере 10 базовых величин, кроме этого, мужчине необходимо возместить ущерб коммунальным службам.

 
 
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Что было написано на асфальте, неизвестно - на фото, которое опубликовало ведомство, надпись заблюрили.
 
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