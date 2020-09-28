Житель Рогачева написал мелом на асфальте ругательство в адрес власти и получил штраф

Источник материала: Tut.by

22 сентября на одном из тротуаров в Рогачеве появилась нецензурная надпись в адрес действующей власти. Сотрудники милиции нашли автора и доставили в РОВД. Что было написано на асфальте, неизвестно — на фото, которое опубликовало ведомство , надпись заблюрили.





В отношении жителя Рогачева составили административный протокол. Суд назначил ему штраф в размере 10 базовых величин, кроме этого, мужчине необходимо возместить ущерб коммунальным службам.