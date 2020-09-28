Почему главред Telegram-канала NEXTA оставил проект?

На своей странице в Twitter главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сообщил , что не имеет никакого отношения к проекту уже с 27 сентября. Причины – разногласия в вопросах о будущем канала с основателем Степаном Путило.

Там же Протасевич намекнул о новой должности.

"С экранов ваших девайсов я ухожу ненадолго. Впереди еще много чего интересного. Так что, как говорится, не переключайтесь", – разъяснил он.

Forbes сообщает о причине ухода журналиста: "все дело в том, что наши взгляды на то, как должен функционировать и развиваться проект, оказались разными. Мы не смогли прийти к какому-то общему мнению. Поэтому я и решил, что наилучшим решением будет покинуть проект". О том, в чем заключались его разногласия с Путило, Протасевич говорить отказался.

Администраторы NEXTA опровергли информацию о разногласиях и рассказали, что команду покидает ещё одна журналистка. Сообещние опубликовано на канале:

"В связи с нашей бело-красно-белой революцией, все силы и возможности NEXTA в это непростое время направлены в первую очередь на поддержку белорусского народа в его мирном стремлении к демократии и укреплению независимости Беларуси. Никаких разногласий насчет этого нет и быть не может. Во-вторых, еще 7 сентября при участии Романа было принято решение отказаться от должности главного редактора в связи с грядущими изменениями в структуре каналов NEXTA. А уже с первого октября нашу команду решили покинуть Рома и Катя (журналистка Екатерина Ерусалимская, — НВ)".

Telegram-канал Nexta после начала массовых протестов в Беларуси стал одним из главных источников информации об акциях оппозиции. За неделю протестов количество его подписчиков увеличилось с 300 000 до 2 млн.

«Русская служба BBC» пишет, что Протасевич рассказывал в интервью о курировании работы канала на постоянной основе, пока основатель Nexta Степан Путило занимался долгосрочными планами.

МВД Беларуси завело на Протасевича и Путило от четырех до шести уголовных дел суммарным сроком заключения до 25 лет, поделился журналист в интервью. В связи с этим он попросил политическое убежище в Польше, где сейчас проживает.

Фото из Twitter-аккаунта Романа Протасевича.