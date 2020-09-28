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Почему главред Telegram-канала NEXTA оставил проект?
29.09.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
На своей странице в Twitter главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич
Там же Протасевич намекнул о новой должности.
"С экранов ваших девайсов я ухожу ненадолго. Впереди еще много чего интересного. Так что, как говорится, не переключайтесь", – разъяснил он.
Forbes
Администраторы NEXTA
"В связи с нашей бело-красно-белой революцией, все силы и возможности NEXTA в это непростое время направлены в первую очередь на поддержку белорусского народа в его мирном стремлении к демократии и укреплению независимости Беларуси. Никаких разногласий насчет этого нет и быть не может. Во-вторых, еще 7 сентября при участии Романа было принято решение отказаться от должности главного редактора в связи с грядущими изменениями в структуре каналов NEXTA. А уже с первого октября нашу команду решили покинуть Рома и Катя (журналистка Екатерина Ерусалимская, — НВ)".
Telegram-канал Nexta после начала массовых протестов в Беларуси стал одним из главных источников информации об акциях оппозиции. За неделю протестов количество его подписчиков увеличилось с 300 000 до 2 млн.
«Русская служба BBC» пишет, что Протасевич
МВД Беларуси завело на Протасевича и Путило от четырех до шести уголовных дел суммарным сроком заключения до 25 лет, поделился журналист в интервью. В связи с этим он попросил политическое убежище в Польше, где сейчас проживает.
Фото из Twitter-аккаунта Романа Протасевича.
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На своей странице в Twitter главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сообщил, что не имеет никакого отношения к проекту уже с 27 сентября.
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