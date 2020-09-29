ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ждать ли дождей в последние дни сентября

29.09.2020 07:01 — Новости Общества | Intex-Press Online (Барановичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Ждать ли дождей в последние дни сентября

Фото: Алексей ТОМАШЕВСКИЙ

Во вторник, 29 сентября, переменная облачность, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Утром слабый туман. Ветер юго-восточный, восточный, 5–10 м/с. Днем до +15..+20 °С, рассказали Intex-press в филиале «Брестоблгидромет» метеостанции Барановичей.

В среду, 30 сентября, облачно с прояснениями, ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный, северо-восточный, 5–10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура ночью +8..+13 градусов, днем +13..+18 °С.

В четверг, 1 октября, облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, 4–9 м/с. Температура ночью +7..+12 градусов, днем +12..+17 °С.

Напомним, что у нас на сайте вы можете посмотреть погоду в Барановичах на ближайшие семь дней.

Читайте intex-press.by
на Яндекс Новости
на Яндекс Дзен

Самое популярное

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По прогнозам специалистов, в ближайшие дни в республике сохранится облачная с прояснениями погода.
 
Новости дня
Новости общества
 
Сутки, штрафы и новые протоколы: начались суды над задержанными в протестные выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика