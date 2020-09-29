Ждать ли дождей в последние дни сентября

Во вторник, 29 сентября, переменная облачность, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Утром слабый туман. Ветер юго-восточный, восточный, 5–10 м/с. Днем до +15..+20 °С, рассказали Intex-press в филиале «Брестоблгидромет» метеостанции Барановичей.

В среду, 30 сентября, облачно с прояснениями, ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный, северо-восточный, 5–10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура ночью +8..+13 градусов, днем +13..+18 °С.

В четверг, 1 октября, облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, 4–9 м/с. Температура ночью +7..+12 градусов, днем +12..+17 °С.

Напомним, что у нас на сайте вы можете посмотреть погоду в Барановичах на ближайшие семь дней.