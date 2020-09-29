ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проблемами городов Могилевской области можете поделиться тут - их изучат и покажут всем

29.09.2020 08:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Проблемы городов Могилевской области собирает Центр городских инициатив. Их проанализируют эксперты и поделятся со всеми. Только рассказать об этих проблемах должны сами местные жители — вот здесь. Участие в исследовании анонимное.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Изучать проблемы городов Центр городских инициатив будет вместе с Региональным экспертным клубом. Такое исследования стараются проводить каждый год, чтобы общественные и образовательные мероприятия были актуальными. И если раньше ограничивались только Могилевом, то сейчас намерены изучить проблемы всех городов области.

В анкете есть вопросы о транспорте, экологии, туризме, коммунальной сфере, самоорганизации и другом. Всего — 22 вопроса. Эксперты изучат полученные ответы, а затем будет опубликован результат.

Если возникли вопросы, можно обращаться сюда — cgimogilev@gmail.com.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследование проводит Центр городских инициатив, чтобы потом планировать публичные и образовательные мероприятия.
 
Новости дня
Новости общества
 
Смотрите, как зубр шел по дороге в агрогородке и уступал транспорту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика