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Проблемами городов Могилевской области можете поделиться тут - их изучат и покажут всем
29.09.2020 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Проблемы городов Могилевской области собирает Центр городских инициатив. Их проанализируют эксперты и поделятся со всеми. Только рассказать об этих проблемах должны сами местные жители —
Изучать проблемы городов Центр городских инициатив будет вместе с Региональным экспертным клубом. Такое исследования стараются проводить каждый год, чтобы общественные и образовательные мероприятия были актуальными. И если раньше ограничивались только Могилевом, то сейчас намерены изучить проблемы всех городов области.
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Если возникли вопросы, можно обращаться сюда — cgimogilev@gmail.com.
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Исследование проводит Центр городских инициатив, чтобы потом планировать публичные и образовательные мероприятия.
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