Проблемами городов Могилевской области можете поделиться тут - их изучат и покажут всем

Источник материала: Tut.by

Проблемы городов Могилевской области собирает Центр городских инициатив. Их проанализируют эксперты и поделятся со всеми. Только рассказать об этих проблемах должны сами местные жители — вот здесь . Участие в исследовании анонимное.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Изучать проблемы городов Центр городских инициатив будет вместе с Региональным экспертным клубом. Такое исследования стараются проводить каждый год, чтобы общественные и образовательные мероприятия были актуальными. И если раньше ограничивались только Могилевом, то сейчас намерены изучить проблемы всех городов области.

В анкете есть вопросы о транспорте, экологии, туризме, коммунальной сфере, самоорганизации и другом. Всего — 22 вопроса. Эксперты изучат полученные ответы, а затем будет опубликован результат.

Если возникли вопросы, можно обращаться сюда — cgimogilev@gmail.com.