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Смотрите, как зубр шел по дороге в агрогородке и уступал транспорту
29.09.2020 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В агрогородке Шайтерово Верхнедвинского района по дороге шел зубр. Когда рядом проезжали машины, зубр отходил в сторону, а потом важно продолжал идти вперед. Такое видео разместил
Видео: канал «Витебск в телеграме»
Возможно, это тот самый
Впервые в прошлом году зубра видели в Толочинском районе. Этим летом животное появилось еще в нескольких районах Витебской области: Бешенковичском, Лепельском, Чашникском, Ушачском, Полоцком. А в начале сентября его увидели и в самом Полоцке.
Специалисты считают, что это — один и тот же зубр, а путешествует он из Могилевской области.
Зубр — краснокнижное животное. Сегодня в Беларуси более 1,5 тысячи этих животных. На Витебщине популяция живет в Березинском биосферном заповеднике и заказнике «Красный Бор».
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Когда рядом проезжали машины, зубр отходил в сторону, а потом важно продолжал идти вперед.
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