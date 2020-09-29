Смотрите, как зубр шел по дороге в агрогородке и уступал транспорту

Источник материала: Tut.by

В агрогородке Шайтерово Верхнедвинского района по дороге шел зубр. Когда рядом проезжали машины, зубр отходил в сторону, а потом важно продолжал идти вперед. Такое видео разместил канал «Витебск в телеграме».

Видео: канал «Витебск в телеграме»

Возможно, это тот самый зубр-путешественник , который еще в прошлом году пришел на Витебщину из Могилевской области. До этого его видели в Полоцком районе, а этот регион соседствует с Верхнедвинским.

Впервые в прошлом году зубра видели в Толочинском районе. Этим летом животное появилось еще в нескольких районах Витебской области: Бешенковичском, Лепельском, Чашникском, Ушачском, Полоцком. А в начале сентября его увидели и в самом Полоцке.

Специалисты считают, что это — один и тот же зубр, а путешествует он из Могилевской области.

Зубр — краснокнижное животное. Сегодня в Беларуси более 1,5 тысячи этих животных. На Витебщине популяция живет в Березинском биосферном заповеднике и заказнике «Красный Бор».