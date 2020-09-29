В Пинске папа сделал для детского садика двухэтажный игровой уличный домик

Источник материала: Tut.by

Пинчанин Сергей Шелест сделал для воспитанников детсада № 5 интерактивный двухэтажный дом, пишет «Медиа-Полесье» .





Младший сын Сергея и Анастасии Шелест Кирилл ходит в детский сад № 5. Многодетная семья захотела сделать подарок дошкольному учреждению: установить детский игровой комплекс. В июле Сергей приступил к работе. В течение трех месяцев почти все свободное время мастер посвящал этому проекту.





Пиломатериалы для игрового комплекса пинчанин купил за свой счет, заплатил примерно тысячу рублей. Краску и крепеж бесплатно предоставил строительный супермаркет. Элементы для декора за свой счет изготовило одно из рекламных агентств города. По словам Сергея, себестоимость красочного домика — шесть тысяч рублей. Детскому саду игровой комплекс достался бесплатно.

— Это наш подарок садику. Надо улучшать условия, чтобы детям было интересно, — поделился Сергей.





Игровой комплекс получился двухуровневый: площадь каждого этажа — шесть квадратных метров. И первый, и второй уровни разделены на игровые зоны.

— На первом этаже детская кухня, гимнастические кольца и качели. На втором этаже скат и пиратская зона со штурвалами и пиратской картой. В распоряжении детей — скалодром и баскетбольное кольцо.





Жена Сергея Анастасия выступила автором проекта игрового комплекса для детского сада.













