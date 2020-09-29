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Шесть лет колонии получил мужчина за ночное нападение на дом в Ганцевичском районе
29.09.2020 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
28 сентября в Ганцевичах огласили приговор местному жителю, который совершил разбойное нападение на жилой дом в деревне Шашки, сообщает
В июне обвиняемый забрался ночью в жилой дом в деревне Шашки. Там он набросился на спящего хозяина дома, избил, схватил за шею и стал душить. Нападавший таскал за собой потерпевшего по дому и требовал отдать ему все деньги. Жену хозяина дома, которая бросилась на помощь мужу, он ударил по голове.
В суде мужчина признал вину частично. Его признали виновным в разбойном нападении и назначили 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Один год ему скостили по амнистии. Обвиняемого также обязали выплатить 200 базовых величин штрафа (5 400 рублей).
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Во время нападения он душил хозяина дома и требовал отдать ему все деньги.
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