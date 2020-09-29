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В Гомеле активиста Евгения Меркиса, который должен был выйти из ИВС после 15 суток ареста, оставили еще на 12
29.09.2020 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Гомеле после 15-суточного ареста должны были выпустить на свободу журналиста и городского активиста Евгения Меркиса, но из изолятора он так и не вышел.
Напомним, Евгений Меркис
Сегодня Меркис должен был выйти на свободу, но в ИВС сообщили, что он останется за решеткой еще на 12 суток. Это те сутки, которые ему дали в августе, но он их недосидел — выпустили досрочно.
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В Гомеле активиста Евгения Меркиса, который должен был выйти из ИВС после 15 суток ареста, оставили еще на 12
Сегодня в Гомеле после 15-суточного ареста должны были выпустить на свободу журналиста и городского активиста Евгения Меркиса, но из изолятора он так и не вышел.
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