В Гомеле активиста Евгения Меркиса, который должен был выйти из ИВС после 15 суток ареста, оставили еще на 12

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомеле после 15-суточного ареста должны были выпустить на свободу журналиста и городского активиста Евгения Меркиса, но из изолятора он так и не вышел.



Евгений Меркис — с микрофоном

Напомним, Евгений Меркис был задержан 14 сентября вместе с коллегой Мариной Дробышевской. 15 сентября суд приговорил Дробышевскую к 10 суткам ареста, а Меркису 17 сентября дал 15 суток. Обоих судили за «несанкционированное мероприятие».

Сегодня Меркис должен был выйти на свободу, но в ИВС сообщили, что он останется за решеткой еще на 12 суток. Это те сутки, которые ему дали в августе, но он их недосидел — выпустили досрочно.