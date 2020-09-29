Учредитель фирмы, занимавшейся строительством бань, обманул клиентов на более чем 700 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

Учредителю компании, которая под предлогом строительства бань сумела получить от клиентов более 700 тысяч рублей, предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере предъявлены 36-летнему минчанину — учредителю компании «Альбериум Строй». На сайте организации сообщалось, что она якобы ведет успешный бизнес по строительству бань и деревянных сооружений, а также заявлялось о том, что она является официальным дилером российского предприятия «Пестовский лесокомбинат». На самом деле ничем, кроме обмана доверившихся ей клиентов, структура не занималась.

Как выяснилось, с марта 2018 года по ноябрь 2019 года было обмануто 198 человек, которые перечислили компании более 729 тысяч белорусских рублей. Со всеми клиентами заключался договор, по которому они были обязаны внести полную или частичную предоплату за строительство. На самом деле учредитель не планировал исполнять взятые обязательства, а деньги расходовал по своему усмотрению.

Мужчине предъявлены обвинения по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Беларуси, предусматривающей наказание от трех до десяти лет лишения свободы. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Еще с одного фигуранта дела, 29-летнего директора компании, обвинения сняли.

Напомним, в январе этого года МВД и Следственный комитет заявили о задержании двоих руководителей «Альбериум Строй». Тогда сообщалось о 74 криминальных эпизодах, а ущерб оценивался в 400 тысяч рублей, однако поиск потерпевших продолжался.