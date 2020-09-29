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Сенатор - о разгоне мирных протестов: «Надо было принять более жесткие меры. Один раз принял - будет легче»

29.09.2020 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович в рамках единого дня информирования 18 сентября высказался об акциях протеста, сообщает портал Hrodna.life. Запись встречи есть в редакции издания. «Если бы во время разгона мирных протестов не было предпринято никаких решительных действий, сейчас было бы труднее. Возможно, следовало действовать более жестко», — заявил Лискович.


Фото: grodnonews.by

Он подчеркнул, что впервые за шесть лет к выступлению писал текст, «чтобы не искажать суть». В течение 15 минут он рассказывал о «сложных технологиях», с помощью которых люди были вынуждены выйти на улицы, о цветных революциях и о Telegram-канале Nexta.

Позже он сказал, что участвовал во всех этапах избирательной кампании и видел, как вела себя «деструктивная часть населения».

 — За это организаторы получили награду. Минимум, который давался, — это вода, цветы, сладости, — говорил депутат.

По его словам, в день выборов на избирательных участках были очереди, поэтому было принято решение продлить их работу, чтобы у людей была возможность проголосовать.

 — После этого я снова зашел — не только я — на ряд сайтов. И что увидел: очереди исчезли за 20−30 минут. Люди даже не дождались выполнения своего гражданского долга. После этого, в мгновение ока, эти же люди начали выполнять другую задачу, которая была им поставлена. Они начали формироваться в организованные колонны и маршировать к стеле, чтобы начать беспорядки. Я убежден, что, если бы мы тогда не предприняли решительных действий, было бы намного труднее. Мало того, возможно, нужно было принять еще более жесткие меры — это мое личное мнение. Один раз принял — будет легче. Но я могу ошибаться, я не призываю вас так думать.

Что произошло дальше? Далее шли ходячие колонны. Стало понятно, что силовой метод невозможен… Это не ОМОН, это внутренние войска, «срочники». Все это было у меня на глазах. Я видел их, пока они готовились. Было жарко, они были в полной боевой амуниции. Не все так просто. Они защищали нас с вами, понимаете? Когда они [протестующие] увидели, что силовой путь невозможен, они перешли на белые цветочки, ленточки и прогулки по городу Минску.

Виктор Лискович сообщил, что число участников мирных митингов было завышено в пять раз. По его словам, более 40 тысяч человек в Минске не выходило.

 — Еще до выборов на предприятиях были созданы стачечные комитеты, что дестабилизировало ситуацию. Власти знали об этом, но из-за толерантности не действовали, — сказал Лискович. — Прекращение деятельности предприятий — ущерб государству, и они будут нести за это ответственность. Успешная работа силового блока позволила выдвинуть зачинщиков. А зачинщики стали подсудимыми. Это те люди, которые не смогли реализовать себя в обществе… Человек имеет право на собственное мнение, даже противоположное. Но никто не давал ему права выходить на улицу и мешать всем остальным жить. Можно сесть за круглый стол, спорить, доказывать, принимать решение. Но общество нельзя дестабилизировать. Когда финансирование прекратилось, мы увидели, что пузырь лопнул. Кто-то был за границей, кто-то сидел в тюрьме. И это правильно — людям нужно отбывать максимальные сроки за дестабилизацию.

По словам Лисковича, «президент понимает, что изменения необходимы, но все должно быть сделано конструктивно».

Напомним, мирные акции протеста проходят в Гродно, как и в других городах Беларуси, уже более 50 дней.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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