Вице-премьер Беларуси: отмена роуминга в Союзном государстве пока на паузе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен - Sputnik. Для отмены роуминга между двумя странами нужно досогласовать вопросы между операторами, сказал вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко на пленарном заседании Форума регионов, передает корреспондент Sputnik.

Отвечая на вопрос спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, когда будет отменен роуминг между двумя странами, он отметил, что все темы, которые затрагивались на форуме, находятся под пристальным вниманием.

По его словам, министерства связи двух стран сейчас работают над отменой роуминга.

"Нам осталось окончательное досогласование вопросов между операторами. Этот вопрос назревал, чтобы его разрешить к нашему форуму", –констатировал вице-премьер Беларуси.

Игорь Петришенко констатировал, что пока получилось так, что профильные ведомства "взяли еще небольшую паузу. Я думаю этот вопрос мы обязательно решим".

В свою очередь Валентина Матвиенко попросила приложить усилия, чтобы роуминг между нашими странами был отменен к Новому году – это стало бы подарком гражданам двух стран.