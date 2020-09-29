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«Брату дали 13 суток». Родные задержанного спасателя из ОСВОДа не знали, что его судили

29.09.2020 13:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня утром сестра матроса-спасателя Леонида Бугра в волонтерских списках обнаружила: ее брат уже не на Окрестина, а в Жодино, ему присудили 13 суток. Накануне семья пыталась узнать, где будет проходить судебное заседание и по какой статье задержали 20-летнего Леонида.


Фото читателя TUT.BY

— Брату дали 13 суток, сегодня нашла его фамилию в списках тех, кто находится в Жодино. Оказывается, суд был вчера, но никакой информации у нас не было. Для Леонида на Окрестина в понедельник приняли передачу, получил он ее или нет, не знаю, — рассказывает TUT.BY Екатерина, сестра задержанного сотрудника ОСВОДа.

Матрос-спасатель Леонид Бугор был задержан прямо на работе 27 сентября. В тот день проходил воскресный марш, Леонид вместе с двумя другими коллегами дежурил на воде недалеко от Банка развития. За что конкретно матрос-спасатель оказался в изоляторе и какую статью ему вменяют, семья пыталась узнать целый день.

Уже после публикации текста с редакцией TUT.BY связались очевидцы. Они рассказывают, во время марша, как только хвост колонны пересек мост по проспекту Машерова, на мост приехали микроавтобусы, выбежали люди в черном и начались задержания.

— Из лодки кто-то крикнул: «Зачем вы его так жестко задерживаете?» Сразу один омоновец отреагировал примерно так: «Что ты сказал? Подплывай сюда». Они подплыли, и начался разговор. Мы пошли дальше, — вспоминает Виктория.

А другая Виктория даже сделала несколько коротких видео того, что происходило на берегу после 16.00. По словам сотрудников ОСВОДа, человек в черном, которого уводят силовики на видео — их коллега.

— По воде плавали две лодки, в каждой сидели по три человека. Когда омоновцы побежали к реке, они стали требовать, чтобы лодки подплыли и кого-то им отдали. Я тогда не поняла: нужно отдать кого-то из своих или того, кто к ним запрыгнул. В итоге подплыла одна лодка и отдали парня в черном, — рассказывает TUT.BY очевидец.

По ее словам, сотрудника ОСВОДа ударили.

В понедельник семья задержанного спасателя пыталась узнать, какой суд и когда будет рассматривать дело. Как стало известно TUT.BY, вчера дело рассмотрела судья Фрунзенского района Минска Анна Буйновская.

 — Леонида осудили на 13 суток по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Как он мог участвовать в митинге на катере? Он ехал по проспекту, что ли, прямо по проезжей части? — задаются вопросами сотрудники ОСВОДа.

TUT.BY обратился за комментарием в ГУВД Мингорисполкома. Ответ мы до сих пор не получили.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром сестра матроса-спасателя Леонида Бугра в волонтерских списках обнаружила: ее брат уже не на Окрестина, а в Жодино, ему присудили 13 суток. Накануне...
 
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