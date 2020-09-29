Белорусскую оппозицию выдвигают на премию Сахарова

Белорусская демократическая оппозиция в лице представителей Координационного совета в 2020 году получила наиболее сильную поддержку Европарламента при выдвижении на премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли».

Согласно официальной презентации номинантов на совместном заседании Комитета Европарламента по иностранным делам и развитию и подкомитета по правам человека, поддерживают белорусскую оппозицию такие крупные партии, как Европейская народная партия, «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» и «Обновим Европу».

Европейские политики полагают, что премии заслуживает президиум Координационного совета в лице Светланы Тихановской, Светланы Алексиевич, Марии Колесниковой, Ольги Ковальковой, Вероники Цепкало, Сергея Дылевского и других активистов, политиков, правозащитников, сообщает российский "Интерфакс" .

Комитет Европарламента по иностранным делам и развитию будет должен выбрать трех финалистов из числа выдвинутых номинантов, после чего конференция в составе председателя ЕП и председателей политических фракций выберет лауреата премии за 2020 год. Планируется, что конференция председателей пройдет 22 октября, а сама премия будет вручена 16 декабря в Страсбурге.

Напомним, что почти весь президиум созданного в Беларуси активистами Координационного совета был задержан. 18 июня стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына Эдуарда задержали . Перед этим у них дома и в банке прошли обыски , на имущество семьи Бабарико ДФР был наложен арест.

7 сентября в пресс-службе КС сообщили, что неизвестными людьми в центре Минска похищены член президиума Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков, исполнительный секретарь Иван Кравцов. 9 сентября стало известно, что Марию Колесникову арестовали и поместили в СИЗО № 1 на Володарского.