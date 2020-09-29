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Информационно-презентационные мероприятия по продвижению

в государствах - участниках СНГ российских изданий, учебников и учебных пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку, литературе, культуре, истории России, а также художественной литературы российских авторов

Выставка российской книги, Республика Беларусь, г. Минск

С 2 по 3 октября 2020 в г. Минск в Московском центре международного сотрудничества (Дом Москвы в Минске) пройдёт значимое событие в области образования и культуры – Выставка российской книги. Тематика мероприятия направлена популяризацию российских изданий: учебников и учебных пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку, литературе, культуре, истории России, а также художественной литературы российских авторов.

На выставке будут представлены книги ведущих российских издательств, специализирующиеся на выпуске современной учебной и художественной литературы.

(«ИКАР», «1 сентября», «Молодая гвардия», «Союз художников» и др.).

Приглашаем педагогов и учащихся школ и высших учебных заведений, соотечественников, проживающих в Республике Беларусь, представителей СМИ и всех интересующихся русским языком, российской литературой и культурой, российским образованием посетить экспозицию и деловую программу мероприятия, в ходе которой пройдут встречи с авторами учебников и учебных пособий, детским писателем Игорем Шевчуком, одним из авторов проекта «Смешарики», семинары, мастер – классы, интерактивные игры по русскому языку.

Зарегистрироваться, а также принять участие в online - мероприятиях, которые пройдут в рамках Выставки российской книги можно на сайте: http://book.rustudy.org

Место проведения мероприятий:

Московский центр международного сотрудничества в Республике Беларусь (Дом Москвы в Минске).

Республика Беларусь, Минск, ул. Коммунистическая, 86

Организаторы выставки: Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт непрерывного образования» (сайт: http://icone.ru/, электронная почта: info@icone.ru).