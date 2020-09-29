История одного фото. Кто эти женщины с акции протеста в Гомеле и что с ними произошло

Источник материала: Tut.by

Помните эмоциональное фото с последней акции протеста в Гомеле? Женщина обнимает рыдающую девушку. Мы нашли героинь кадра и узнали, что же произошло с ними в тот день и в последнее время.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

На фото, сделанном фотографом TUT.BY Сергеем Комковым в 15.55 27 сентября, — гомельчанки Анастасия и Татьяна.

За минуту до этого ОМОН увел в автозак мужа Татьяны. Девушка пыталась не отпустить — но не вышло. Рядом оказалась волонтер Настя.

— Слышу крик и вижу, как несколько омоновцев тянут мальчика, а эта девочка обняла его и кричит: «Я тебя не отдам!». Но какие у нее были шансы? Когда парня запихнули в автозак, она так рыдала, будто его навсегда забирают. Вижу, что человек в стрессе, в шоке, отвела ее в сторону, обняла, успокоила. Оставила ей номер телефона и сказала, чтобы через час, когда эмоции улягутся, обязательно мне позвонила: я расскажу, что делать дальше и как искать мужа. Я тогда еще не знала, что нас тоже заберут, — улыбается Анастасия.

В понедельник суд оштрафовал ее на 20 базовых (540 рублей). По мнению милиционеров и судьи — участвовала в несанкционированном массовом мероприятии. Настя вину не признала.

— Во-первых, мероприятие, на котором я присутствовала, не является массовым, так как во время проведения массового мероприятия должен быть сценарий, реквизит и организатор, а ничего этого не было. Во-вторых, я волонтер и просто помогала людям, которым это было необходимо.

Но вскоре Насте и ее четверым соратницам самим понадобилась помощь.

— Когда произошел разгон и задержания, люди разбились на группы, чтобы ехать к разным РОВД и выяснять судьбу задержанных. Мы с девочками решили ехать в Центральный, вызвали такси, только отъехали — и тут же нас остановили сотрудники ГАИ, а через минуту подлетел бус, выскочили омоновцы и говорят: «Пройдемте, мы вас подвезем». Кстати, агрессии в наш адрес мы не ощутили, кажется, им даже было интересно поговорить с нами. Задавали вопросы типа: «Ну зачем вы выходите? Ну что это даст?» В ответ мы тоже спрашивали: «А зачем выходите вы?». Они отвечали, что это просто их работа. Мы же объясняли, что это неправильно — так вести себя на работе, что они должны быть с народом, а не против. На этом моменте их командир, который сидел на переднем сиденье, всем приказал замолчать.



Анастасия на акции протеста до своего задержания

В РОВД, вспоминает Настя, их завели в актовый зал, там уже было около 20 задержанных. Волонтеры первым делом раздали им воду, кому-то валерьянку.

— Вам разрешили?

— А мы не спрашивали. Кстати, милиционеры вели себя с нами вполне себе достойно.

После составления протоколов — на это ушло несколько часов — девушек в автозаке повезли в ИВС. Ну а там все как у всех: длинная ночь, хмурое утро и суд. Который, к удивлению задержанных, дал им не сутки, а штраф — каждой по 20 базовых.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Пока судили Настю, вторая героиня нашего фото — Татьяна — бегала по городу в поисках задержанного мужа Дмитрия: РОВД, ИВС, суды. Но за весь понедельник она так и не узнала, где он. Только вечером удалось выяснить — во вторник его будут судить.

Сегодня, 29 сентября, Дмитрию дали 15 суток. Татьяна, рассказывая об этом TUT.BY, снова рыдает.

По данным гомельских волонтеров, во время акции протеста 27 сентября в Гомеле задержали 40 человек.