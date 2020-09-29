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Еще в мае на стройке погиб рабочий. Спустя четыре месяца возбудили уголовное дело
29.09.2020 15:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске 33-летний рабочий погиб на стройке. Следствие нашло нарушение в технике безопасности, возбуждено уголовное дело,
Мужчина погиб
Установлено, что потерпевший работал на высоте без предохранительного пояса, защитных и страховочных ограждений, а также не прошел соответствующий инструктаж по технике безопасности выполняемых им работ.
Сейчас по факту нарушения правил безопасности строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Беларуси), возбуждено уголовное дело.
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Мужчина погиб еще 28 мая этого года. Примерно в 17.00 на стройке по проспекту Любимова в Минске с высоты 9-го этажа рухнула подвесная монтажная люлька, в которой...
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