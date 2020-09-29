Еще в мае на стройке погиб рабочий. Спустя четыре месяца возбудили уголовное дело

Источник материала: Tut.by

В Минске 33-летний рабочий погиб на стройке. Следствие нашло нарушение в технике безопасности, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Мужчина погиб еще 28 мая этого года . Примерно в 17.00 на стройке по проспекту Любимова в Минске с высоты 9-го этажа рухнула подвесная монтажная люлька, в которой находился 33-летний рабочий. От полученных в результате падения травм мужчина скончался на месте.

Установлено, что потерпевший работал на высоте без предохранительного пояса, защитных и страховочных ограждений, а также не прошел соответствующий инструктаж по технике безопасности выполняемых им работ.

Сейчас по факту нарушения правил безопасности строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Беларуси), возбуждено уголовное дело.