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Еще в мае на стройке погиб рабочий. Спустя четыре месяца возбудили уголовное дело

29.09.2020 15:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске 33-летний рабочий погиб на стройке. Следствие нашло нарушение в технике безопасности, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Мужчина погиб еще 28 мая этого года. Примерно в 17.00 на стройке по проспекту Любимова в Минске с высоты 9-го этажа рухнула подвесная монтажная люлька, в которой находился 33-летний рабочий. От полученных в результате падения травм мужчина скончался на месте.

Установлено, что потерпевший работал на высоте без предохранительного пояса, защитных и страховочных ограждений, а также не прошел соответствующий инструктаж по технике безопасности выполняемых им работ. 

Сейчас по факту нарушения правил безопасности строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Беларуси), возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина погиб еще 28 мая этого года. Примерно в 17.00 на стройке по проспекту Любимова в Минске с высоты 9-го этажа рухнула подвесная монтажная люлька, в которой...
 
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