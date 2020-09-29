Блогер Эдуард Пальчис перестал выходить на связь

Источник материала: Tut.by

Блогер Эдуард Пальчис, который предполагал за собой слежку и планировал уехать из Беларуси, перестал выходить на связь. Об этом в своем Facebook сообщила жена блогера.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Виктория Щукевич, жена Эдуарда Пальчиса, обратилась через Facebook к журналистам и СМИ с просьбой осветить исчезновение ее супруга. По ее словам, в последнее время он подозревал за собой слежку, поэтому в минувшее воскресенье планировал переехать в безопасное место, предупредив, что какое-то время будет недоступен. По словам женщины, «режим тишины» с его стороны затягивается», поэтому она вынуждена поднять тревогу.

По информации «Нашай Нівы», Эдуард Пальчис не жил в своем доме в Лиде с 15 июня, когда был приговорен к 15 суткам ареста за участие в пикете по сбору подписей, который проводил Сергей Тихановский в Минске на Комаровском рынке 24 мая. Близкие сообщили изданию, что Пальчис планировал уехать из Беларуси в прошедшие выходные, но не пришел в условленное время на встречу с водителем, который должен был довезти его до границы. Блогер пропал в Минске, последний раз он был в соцсетях 27 сентября. Его родственники, ссылаясь на его адвоката, сообщили, что ни в СИЗО № 1 на улице Володарского, ни в ИВС на Окрестина, ни в СИЗО КГБ блогера нет.