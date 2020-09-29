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Блогер Эдуард Пальчис перестал выходить на связь
29.09.2020 15:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Блогер Эдуард Пальчис, который предполагал за собой слежку и планировал уехать из Беларуси, перестал выходить на связь. Об этом в своем Facebook
Виктория Щукевич, жена Эдуарда Пальчиса, обратилась через Facebook к журналистам и СМИ с просьбой осветить исчезновение ее супруга. По ее словам, в последнее время он подозревал за собой слежку, поэтому в минувшее воскресенье планировал переехать в безопасное место, предупредив, что какое-то время будет недоступен. По словам женщины, «режим тишины» с его стороны затягивается», поэтому она вынуждена поднять тревогу.
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Блогер Эдуард Пальчис, который предполагал за собой слежку и планировал уехать из Беларуси, перестал выходить на связь.
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