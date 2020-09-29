Источник материала: Tut.by

29 сентября в Гомеле за участие в несанкционированном массовом мероприятии осудили доцента кафедры русской и мировой литературы ГГУ им. Ф. Скорины Наталью Суслову. Анонсов рассмотрения дела не было, но журналистам и группе поддержки все-таки удалось попасть на заседание.



Наталья Суслова

Преподавателя вуза задержали в воскресенье, 27 сентября, во время мирного марша. После составления протокола из РОВД ее отправили в ИВС. В понедельник, предполагали все, должен был быть суд. Поддержать педагога пришло большое количество людей, среди них — преподаватели и студенты. Однако Наталью так и не привезли.

Во вторник к суду снова пришли коллеги и даже декан факультета Елена Полуян. Но когда заседание — снова неизвестно: ни в канцелярии суда, ни в милиции, ни в ИВС никаких комментариев по этому поводу не дают.

В 13.00 в суде начался обед. Группа поддержки Сусловой частично разошлась, и тут в 13.10 в холл спустилась секретарь и вывесила листок с информацией, что в 13.15 состоится заседание по Сусловой.

Преподаватели и студенты поднялись в указанный в расписании зал, но заседание уже было в самом разгаре. Наталья Владимировна как раз давала показания.

— Протокол составлен верно, но вину не признаю, — отвечала суду преподаватель. — Сегодня на улицы выходят те, для кого не пустым звуком являются имена филоматов, слуцких повстанцев, Кастуся Калиновского, Владимир Короткевича, Василя Быкова. И калi б яны былi жывыя, яны б былi зараз з намi на гэтай вулiцы. I калi гавораць, што бела-чырвона-белыя сцягi — гэта незарэгiстраваная сiмволiка, я думаю, Васiль Быкаў з гэтым бы не пагадзiўся. Зараз лунаюць на вулiцах словы «Жыве Беларусь» — то трэба памятаць, што гэта словы нашага Янкi Купалы, якi таксама зяўляецца гонарам нашай нацыi.

— По протоколу есть что сказать? — спросил судья Максим Шишлов.

— Нет.

Суд приговорил университетского преподавателя к восьми суткам ареста.

Такое решение Наталья Суслова встретила с улыбкой.



Наталью из зала суда уводил не конвой, а человек в штатском.

Напомним, в минувшее воскресенье в Гомеле состоялся очередной мирный марш протеста. Силовики действовали решительно : применили слезоточивый газ и светошумовые ракетницы.