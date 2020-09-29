Дуб - значит Дубровка, а «свечки» - Восток. Посмотрите, какие флаги микрорайонов придумали брестчане

Источник материала: Tut.by

Знамена для своих микрорайонов придумали жители Бреста, пишет «Брестская газета». За основу авторы рисунков взяли бело-красно-белый флаг.

Центр

Жители центральной части Бреста в качестве символа выбрали изображение местного «Биг Бена» — башню с часами брестского ЦУМа, которая является одной из визитных карточек города.









На этом жители центра Бреста решили не останавливаться. В сеть стали выкладывать флаги отдельных улиц, расположенных в сердце нашего города.

Вот тут флаг улицы Пушкинской. Вместо поэта Александра Сергеевича, в честь которого она названа, авторы решили использовать в качестве символа пушку.





А вот это флаг с изображением космонавта, судя по всему, придумали для одноименного бульвара в Бресте.





Не забыли горожане и про улицу Набережную.





Отдельный флаг посвящен и Брестскому речному порту. На нем изобразили якорь.





А вот жители окрестностей главной достопримечательности Бреста — крепости в целом и микрорайона, который горожане сокращенно называют «Героевка» от улицы Героев обороны Брестской крепости (ГОБК).













Восток

На бело-красно-белых флагах восточной части города фигурирует въездной знак в город со стороны Востока.









А также на флагах есть узнаваемые, пожалуй, всеми жителями Бреста 20-этажки на улице Московской. Возле одной из них, кстати, был смертельно ранен брестчанин Юрий Шутов. Позже на месте трагедии возник стихийный мемориал, посвященный погибшему горожанину.





Киевка

Хоть этот район и находится также на востоке города, брестчане поймут, почему у них свой флаг. На всех вариантах — железнодорожная тематика.









Ковалевка

Жители этого микрорайона города решили также поэкспериментировать с названием. А поскольку слово «коваль» с белорусского переводится как кузнец, авторы флага решили изобразить на нем главное орудие его труда — молот. Рядом с ним — чайки. Эти птицы ассоциируются с местом из-за близости Гребного канала, на берегах которого немало гнезд этих пернатых.





Вулька

Жители Вульки решили поиграть с первой буквой В, заменив ее на латинскую V, которая ко всему прочему является символом победы.





Юго-запад и Волынка

Эти два района решили объединиться и создали совместный флаг. На нем — детали компаса, а в центре — храм.





Южный

Не остались в стороне и жители юга Бреста. На их флаге — солнце.

Березовка





Дубровка

Вариант БЧБ-флага с изображением желудя.









Но есть и вот такой оригинальный с таксистом в исполнении Анатолия Папанова. Помните его реплику из фильма «Бриллиантовая рука»: «Кто заказывал такси на Дубровку?»





Речица

Изображение герба «Погоня» использовали в своем флаге и жители Речицы. Сверху написали название микрорайона, а внизу — города.







