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Дуб - значит Дубровка, а «свечки» - Восток. Посмотрите, какие флаги микрорайонов придумали брестчане

29.09.2020 16:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Знамена для своих микрорайонов придумали жители Бреста, пишет «Брестская газета». За основу авторы рисунков взяли бело-красно-белый флаг.

Центр

Жители центральной части Бреста в качестве символа выбрали изображение местного «Биг Бена» — башню с часами брестского ЦУМа, которая является одной из визитных карточек города.



На этом жители центра Бреста решили не останавливаться. В сеть стали выкладывать флаги отдельных улиц, расположенных в сердце нашего города.

Вот тут флаг улицы Пушкинской. Вместо поэта Александра Сергеевича, в честь которого она названа, авторы решили использовать в качестве символа пушку.


А вот это флаг с изображением космонавта, судя по всему, придумали для одноименного бульвара в Бресте.


Не забыли горожане и про улицу Набережную.


Отдельный флаг посвящен и Брестскому речному порту. На нем изобразили якорь.


А вот жители окрестностей главной достопримечательности Бреста — крепости в целом и микрорайона, который горожане сокращенно называют «Героевка» от улицы Героев обороны Брестской крепости (ГОБК).




Восток

На бело-красно-белых флагах восточной части города фигурирует въездной знак в город со стороны Востока.



А также на флагах есть узнаваемые, пожалуй, всеми жителями Бреста 20-этажки на улице Московской. Возле одной из них, кстати, был смертельно ранен брестчанин Юрий Шутов. Позже на месте трагедии возник стихийный мемориал, посвященный погибшему горожанину.


Киевка

Хоть этот район и находится также на востоке города, брестчане поймут, почему у них свой флаг. На всех вариантах — железнодорожная тематика.



Ковалевка

Жители этого микрорайона города решили также поэкспериментировать с названием. А поскольку слово «коваль» с белорусского переводится как кузнец, авторы флага решили изобразить на нем главное орудие его труда — молот. Рядом с ним — чайки. Эти птицы ассоциируются с местом из-за близости Гребного канала, на берегах которого немало гнезд этих пернатых.


Вулька

Жители Вульки решили поиграть с первой буквой В, заменив ее на латинскую V, которая ко всему прочему является символом победы.


Юго-запад и Волынка

Эти два района решили объединиться и создали совместный флаг. На нем — детали компаса, а в центре — храм.


Южный

Не остались в стороне и жители юга Бреста. На их флаге — солнце.

Березовка


Дубровка

Вариант БЧБ-флага с изображением желудя.



Но есть и вот такой оригинальный с таксистом в исполнении Анатолия Папанова. Помните его реплику из фильма «Бриллиантовая рука»: «Кто заказывал такси на Дубровку?»


Речица

Изображение герба «Погоня» использовали в своем флаге и жители Речицы. Сверху написали название микрорайона, а внизу — города.



 
Теги: Брест
 
 
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