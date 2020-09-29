Получить помощь или помочь. В Могилеве стартовал благотворительный проект

Источник материала: Tut.by

В Могилеве открылся благотворительный проект, цель которого — помочь детям из многодетных семей, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, и детям в приютах получить вещи первой необходимости. Его организовали волонтеры инициативы «Мир добрых дел». И создали простую анкету для всех — кто хочет помочь и кому нужна помощь.



Фото: vk.com/mirdobrolubov

Заполнить анкету нужно тут . С теми, кто это сделает, потом свяжется волонтер инициативы «Мир добрых дел» и расскажет, как получить помощь либо ее оказать.

Волонтеры инициативы помогают многодетным семьям, детям в приютах и инклюзивным детям по мере поступления помощи от небезразличных людей. В сущности, каждый может поддержать проект, передав детям вещи первой необходимости, одежду, школьные принадлежности.

Подробно об инициативе можно узнать тут .