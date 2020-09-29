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Получить помощь или помочь. В Могилеве стартовал благотворительный проект
29.09.2020 16:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве открылся благотворительный проект, цель которого — помочь детям из многодетных семей, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, и детям в приютах получить вещи первой необходимости. Его организовали волонтеры инициативы «Мир добрых дел». И создали простую анкету для всех — кто хочет помочь и кому нужна помощь.
Заполнить анкету нужно
Волонтеры инициативы помогают многодетным семьям, детям в приютах и инклюзивным детям по мере поступления помощи от небезразличных людей. В сущности, каждый может поддержать проект, передав детям вещи первой необходимости, одежду, школьные принадлежности.
Подробно об инициативе можно узнать
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Цель проекта - помочь детям из многодетных семей, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, и детям в приютах получить вещи первой необходимости.
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