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Получить помощь или помочь. В Могилеве стартовал благотворительный проект

29.09.2020 16:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве открылся благотворительный проект, цель которого — помочь детям из многодетных семей, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, и детям в приютах получить вещи первой необходимости. Его организовали волонтеры инициативы «Мир добрых дел». И создали простую анкету для всех — кто хочет помочь и кому нужна помощь.


Фото: vk.com/mirdobrolubov

Заполнить анкету нужно тут. С теми, кто это сделает, потом свяжется волонтер инициативы «Мир добрых дел» и расскажет, как получить помощь либо ее оказать.

Волонтеры инициативы помогают многодетным семьям, детям в приютах и инклюзивным детям по мере поступления помощи от небезразличных людей. В сущности, каждый может поддержать проект, передав детям вещи первой необходимости, одежду, школьные принадлежности.

Подробно об инициативе можно узнать тут.

 
Теги: Могилев
 
 
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Цель проекта - помочь детям из многодетных семей, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, и детям в приютах получить вещи первой необходимости.
 
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