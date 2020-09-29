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Мининформ приостанавливает выпуск сетевого издания TUT.BY на три месяца с 1 октября

29.09.2020 18:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мининформ приостанавливает выпуск сетевого издания TUT.BY с 1 октября, говорится в приказе министра Игоря Луцкого от 29 сентября, который получила редакция.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Министерство информации напоминает, что выпуск СМИ может быть приостановлен решением республиканского органа госуправления в сфере массовой информации, если подан соответствующий иск в суд. Исковое заявление в экономический суд ведомство направило 18 сентября, заседание назначено на 8 октября.

В документе, который сегодня получила редакция, говорится, что министр информации Игорь Луцкий приказывает: приостановить выпуск сетевого издания TUT.BY c 1 октября по 30 декабря 2020 года.

Что это значит?

По приказу министра, с 1 октября TUT.BY утратит статус СМИ. При этом мы по-прежнему будем работать как интернет-ресурс.

Да, статус СМИ дает некоторые преимущества, в частности, возможность на законных основаниях присутствовать в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию. Но напомним, TUT.BY был зарегистрирован как СМИ лишь в январе 2019 года, до этого - с момента основания в 2000 году — портал работал без этого статуса.

Рекламные услуги будут оказываться в обычном порядке. ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» хочет заверить своих рекламодателей, что даже в случае принятия решения о временной блокировке сайта, все наши обязательства перед клиентами будут выполнены (с предоставлением, на выбор, возможности перенести срок рекламной кампании по согласованию с клиентом, либо возврата предварительной оплаты).

Начиная с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения. Претензии от ведомства пришли после материалов «В семь раз больше избирателей и „тайные“ протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в „Гарри Поттере“ нет призывов к свержению власти».

 
 
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Мининформ приостанавливает выпуск сетевого издания TUT.BY с 1 октября, говорится в приказе министра Игоря Луцкого от 29 сентября, который получила редакция.
 
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